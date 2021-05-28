監管風暴的後果：中資科技股將迎來資本支出大潮…

隨着中國內地當局遏制科技巨頭最賺錢的一些業務，包括金融科技和電子商務，這些公司正在提撥大量的資金支出，以拓展新的業績增長渠道。

當中，美團最先採取的行動，亦最習慣犧牲利潤。該集團在去年末季錄得虧損，並警告未來還將繼續虧損，因為增加了物流和供應鏈能力方面的支出，以幫助實現新的「網絡雜貨店」業務規模。上月，美團籌集了創記錄的100億美元資金，用於發展無人駕駛送貨車和機械人等先進解決方案。

美團將於周五(28日)公布第一季業績，營收料達357億元人民幣，從2020年疫情時期的低位反彈，而淨虧損估計較去年末季擴大逾一倍至52億元人民幣。阿里巴巴早前亦表示，將把所有增量利潤重新投入於技術和競爭激烈的領域，例如社區商業。騰訊也承諾將把更大比例的增量利潤投資於雲端服務、短影片等領域，甚至向其所謂的社會價值事業投資500億元人民幣。

分析指中資科技巨頭增加資本支出是別無選擇，反壟斷措施的實際上是將這些科技巨頭推出舒適區，在舒適區裏，現在基本上只是利用在各自領域裏無可撼動的地位尋租。中資科技股資本支出大浪，將為內地經濟增長和改善貧富懸殊問題給力。