美國大型科企坦言：拜登政府繼續制裁中國是搬石砸腳…

中美關係在美國總統拜登上任後並未緩解，尤其部分中國企業仍然被列入貿易黑名單，使得雙方民間交流受到阻礙，美國記憶體大廠--威騰電子(WD)行政總裁David Goeckeler坦言，中國是非常重要的市場，美國政府的限制確實已造成發展阻礙。

日媒報道，在拜登領導下，美國限制中國進入供應鏈的力道持續加重，然而中國既是美國的競爭對手，也是企業夢寐以求的大市場，像威騰這類的大廠更不例外。

Goeckeler表示，美國政府的限制確實已對運作造成影響，公司在中國的銷售上已經受到限制，因為公司必須謹慎遵守政府的相關規定。這次晶片荒的經驗，讓很多國家更加重視半導體，因此要讓美國晶片產業與中國或任何市場完全脫鈎，並不是一件簡單的事情。

對於跨國企業可能產生利益與國家安全之間的衝突，他希望政府能讓企業專注在營運上，國安問題很複雜，但希望美國政府能幫忙解決，不要讓企業長遠的運作計劃中斷。

威騰為快取記憶體大廠，全球市佔14.7%位居第3，僅次於龍頭三星的33.5%與第2名日本鎧俠(Kioxia)的18.7%。為了應付強勁的5G需求，威騰正積極與鎧俠合作建廠，總規模達95億美元。