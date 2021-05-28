標普：內地家庭傾向儲蓄買樓　樓市火熱將拖垮經濟

今年中國內地當局頻頻發出樓市調控信號，以圖遏止各地樓市的「虛火」。國際評級機構--標普全球的研究報告指出，相比新冠肺​​炎疫情之前，內地家庭現在將錢握得更緊，抑制社會消費，大部分家庭反而更願意把儲蓄用於置業，這趨勢料在短時間內拉動房地產行業增長及大宗商品價格上漲，可能令內地樓市再度過熱，阻礙經濟再平衡，威脅復甦步伐。

標普全球評級亞太區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）認為，全球許多國家的家庭都在增加儲蓄，內地並非個別例子。鑑於內地較早疫情受控，經濟重啟時間較早，就業前景已經改善。他預計，內地的儲蓄規模相比其他國家可能會下降得更快，但仍遠高於疫情前水平，約佔可支配收入的40%。他直言，在收入已經回升的背景下，這不應該是經濟復甦時期應有的水平。

內地控制疫情迅速，但變種病毒株傳入的風險亦能忽視。羅奇表示，雖然內地能控制病例數量增加，但民眾對未來缺乏安全感，傾向未雨綢繆，而內地家庭向來視房產為安全的存款安置地，他們開始將存款投入地產市場，使按揭貸款備受青睞，地產銷售暢旺。縱然買樓涉資龐大，往往需要貸款，但一些對未來信心不足的消費者亦相信，樓價穩步攀升能夠產生良好回報，是可靠的致富道路。

報告認為，消費者信心更足，支出多而儲蓄少，對於房產的需求就會減弱。而民間消費強勁可抵銷房地產投資下降及其帶來的所有上游活動的放緩，將使經濟增長保持在正軌，樓市過熱的風險也會消退。他預期，若然消費者保持謹慎，存款持續流向房地產，住房政策就會收緊。如果消費增長不足以抵銷樓市的冷卻，會拖累經濟增長。