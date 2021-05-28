中國力壓也徒然？智利礦工罷工　銅價重上1萬美元關

中國近期力壓大宗商品價格上升潮，惟努力似乎無功而還，皆因必和必拓(BHP)兩個大型礦山的工人決定罷工，銅價又回升至每噸10,000美元樓上。

中國針對鐵礦石及銅等主要商品價格升勢，過去幾周以來加強打擊，並威脅如果發現操縱等證據，將採取行動，還告誡用戶不要試圖推高商品價格。相關行動讓銅及鐵礦石等主要商品由兩周前的高點回落，銅價亦一度回落至每噸10,000美元以下。

不過，智利礦山工人決定罷工，以要求必和必拓提供更好的薪酬待遇，其中涉及世界上最大的銅礦來源Escondida礦山，加大銅供應的擔憂。故見紐約Comex市場7月交割的銅上升3%以上至每磅4.677美元(即每噸10,310美元)，扭轉了過去兩周以來的下跌趨勢。

外媒引述Saxo Bank分析師Ole Hansen表示，在中國當局威脅限制商品價格後，銅價一直在走低，但這一政策對銅價的影響已經減弱，強勁的需求和緊張的供應，重新支持了價格。他又指，銅價由高位調整9%，是個較小的回調幅度，潛在上升的動力仍在，價格可能會在今年稍後進一步上升。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)的研究報告周二(25日)上調銅價預測，預計到今年底銅價將升至每磅5.25美元(即每噸11,550美元)。報告指隨着疫苗的繼續推出，全球經濟復甦，政府的額外刺激措施以及通脹預期的上升，將是基本金屬的積極動力。