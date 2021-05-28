IFC報告：女性可讓東南亞電貿市場規模增逾兩萬億元…

外媒引述國際金融公司(International Finance Corporation, IFC)發布的《東南亞婦女與電子商務》報告指出，若在網絡購物市場上，鼓勵和幫助女企業家方面發揮更大作用，那麼在2025至2030年，東南亞的電子商務市場規模將增長超過2,800億美元(約2.18億港元)。

IFC東亞和太平洋地區性別計劃經理Amy Luinstra指出，電子商務的「匿名性」減少了女性傳統上面臨的許多進入壁壘，並為她們提供了在新領域蓬勃發展的機會。

報告指出，在東南亞所有活躍的電子商務銷售商中，女性佔一半。話雖如此，他們往往經營規模較小的企業，並在高競​​爭，低價值的細分市場中佔有突出地位。如果維持現狀，到2030年東南亞電子商務市場的價值預計將達到4,910億美元。報告預計，疫情對女性的銷售影響比男性更大。如果女性的商品總價值在2025年達到與男性同等的水平，在2025年至2030年之間，將會進一步增加2,800億美元。

她呼籲大型電子商務公司做出更多努力，以支持女性供應商並抓住市場機會。這包括擴大對婦女的供資，提供培訓並鼓勵她們參加電子等較高價值的部門。報告整理的數據發現，在2019年，女性有望在電子商務中實現性別均等。但是，即使在過去的一年中網絡零售業務激增，女性所面臨的額外照料職責和時間限制也使她們的工作有所退步。以菲律賓為例，女性以前佔Lazada網站上賣家的64%，但疫情期間，她們的銷售額下降了27%。

在東南亞，疫下實體店受到影響，電子商務已成為個人日常必需品，也是供應商和品牌的業務戰略樞紐。儘管這項研究的重點是電子商務賣家，但新證據表明，針對女性客戶也將是增長的關鍵。數據顯示，疫情導致客戶在電子商務平台上購物的比例增加，而且女性比男性更有可能找到新的在線商店，她們將在購物後繼續購物。報告亦指出，疫下女性賣家可能更好地吸引新的女性客戶，網絡平台很適合支持女企業家。

這項研究是由Digital2Equal進行的，Digital2Equal是由IFC牽頭與歐洲委員會合作開展的一項計劃。國際金融公司是世界銀行的姊妹組織，也是世界銀行集團的成員。