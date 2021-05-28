二手樓價指數終止5周升勢　按周跌0.09%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報184.49點，按周跌0.09%，終止連續5周升勢。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.25點，按周跌0.56%。CCL(中小型單位)報184.20點，按周跌0.35%。CCL三大整體指數連升5周後，今周正常回軟，兼且跌幅輕微。CCL及CCL(中小型單位)同樣企穩184點水平，CCL_Mass 亦企穩186點水平，樓價走勢並非轉勢向下。

新界西CCL_Mass升勢持續，最新報172.84點，按周升0.11%，連升3周共1.87%，兼創95周新高。CCL八大指數中，新界西指數最接近自己的歷史高位 (176.99點)，相差僅2.34%，相信新界西樓價走勢持續向升，未來數周有望率先重返歷史高位，帶領整體大市繼續向上。

四區樓價繼續各自反覆向上。新界東CCL_Mass報196.44點，按周跌0.01%，早前連升3周。港島CCL_Mass報191.26點，連升2周後回軟，按月跌0.96%，但仍然連續5周企穩191點水平以上。九龍CCL_Mass報178.85點，按周跌1.01%，近10周持續於178點至180點之間反覆，等待突破上升。

CCL(大型單位)報185.99點，創91周新高，按周升1.30%，連升2周共3.42%，距離自己歷史高位相差3.09%。復活長假後6周計，豪宅樓價3升3跌，累升3.88%，走勢反覆向上。

復活長假後6周計，三大整體指數同樣5升1跌，CCL累升2.53%，CCL Mass累升2.28%，CCL(中小型單位)累升2.26%，走勢明顯向上。現時CCL距離自己歷史高位相差3.14%、CCL_Mass 相差2.83%及CCL(中小型單位)相差3.15%。相信樓價升勢持續，今年中CCL有望重返自己高位。