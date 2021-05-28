油價個別發展　道期升163點

美匯指數報90.09；港匯反覆處7.7609；離岸人民幣(CNH)報6.3637；美元兌日圓報109.85；歐元企1.2196，英鎊處1.4196。金價處1,891美元。油價個別發展，布油報69.33美元，紐油報66.87美元。道指期貨升163點。

●市後關注點

-20:30 美國4月個人收入及開支

-21:45 美國5月芝加哥採購經理指數(PMI)

-22:00 美國5月密歇根大學消費者信心指數

●「女股神」伍德：政府不能令比特幣消失。

-摩通戴蒙重申對虛擬貨幣有疑慮，警告買家要小心。

-虛擬貨幣炒家有難？繼美國後，澳洲亦擬出招追收稅款…

-內地官媒：虛擬貨幣是金融創新還是「龐氏騙局」？

●戴爾及惠普警告，晶片荒恐影響今年電腦供應。

-中金料東南亞疫情總體可控，影響尚相對有限。

-中汽協指晶片供應緊張局面將延續，末季始有望緩解。

●瑞士4月向中國出口黃金激增至40.2噸。

●亞歐航線貨櫃運費歷史性突破1萬美元，出口商叫苦。

●美投資大師：股市將現調整，惟之後可迎來新一輪牛市。

●豐田汽車4月內地銷量按年增長12%。

●傳醫療平台智雲健康研香港或美國上市，籌資逾31億元。

●日本4月失業率升至2.8%，高過預期。

●中國力壓也徒然？智利礦工罷工，銅價重上1萬美元關。

●中國經濟：

-內地國有企業首4個月收入按年增32.2%。

-人民幣續創3年新高，兌每百港元報81.95。

-傳內地大宗商品廠應政府要求，削看漲期貨倉位。

-中國突然取消美國進口玉米訂單，原因係...

-監管風暴的後果：中資科技股將迎來資本支出大潮…

-標普：內地家庭傾向儲蓄買樓，樓市火熱將拖垮經濟。