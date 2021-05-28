統計處數據：住屋續佔港消費物價開支最大比例…

特區政府統計處公布以2019至2020年為基期的最新消費物價指數，當中「住屋」繼續佔最大的開支權數，達40.3%，較以2014至15年為基期的綜合消費物價指數的權數高6個百分點，差距不單是因為房屋租金在這5年間上升，也是由於疫情下其他商品及服務類別的相對開支減少所致。

「食品」是第二大的商品/服務類別，其開支權數在以2019至20年為基期的綜合消費物價指數中為27.4%，較以2014至15年為基期的綜合消費物價指數輕微高0.1個百分點。

至於「其他商品/服務」類別，開支權數錄得相對較大變幅的有「雜項服務」，低2.7個百分點至13.1%、「交通」低1.8個百分點至6.2%、「衣履」低0.8個百分點至2.4%及「耐用物品」低0.7個百分點至4%。

發言人表示，最新一輪的「住戶開支統計調查」數據搜集工作在2019年10月至2020年9月進行，期間消費行為嚴重受到新冠肺炎疫情影響。儘管在這統計調查期間，住戶在某些商品/服務上的開支與正常情況的開支應有顯著偏差，統計處已按照新一輪住戶開支統計調查的結果，更新消費物價指數的開支權數。這是參照每5年一次更新消費物價指數開支權數的國際標準，並能確保消費物價指數能準確反映住戶現時在疫情下面對的通脹情況。