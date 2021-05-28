歐冠昇：加入港交所肩負重任　立足中國大方向不變

他又指，港交所的固定收益、大宗商品、衍生產品等業務也在迅速發展，期望能在這些方面幫助港交所發展得更好。

他認為，港交所是一間優秀，且規模及充滿活力的公司，目前市值約6,000億港元，為全球最大的交易所之一。同時希望港交所能繼續為香港的發展作出貢獻，並與香港一起成長，而服務社區是該所目標之一。

另外，他在影片中開首自我介紹，提到自2012年12月遷來香港，在港生活近9年，並已取得香港永久居民身分。由於出生於阿根廷，所以天生喜歡足球及探戈舞蹈，惟未曾認真學過探戈，故只能算是初學者。另外，在加入港交所前，一直在摩根大通工作，並獲益良多。

影片中亦串插歐冠昇拜訪港交所不同部門、與員工打成一遍、周二(25日)出席亞洲金屬研討會發表演講等的畫面，似乎對新工非常適應。