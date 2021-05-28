通脹飆升　拜登如何消除資源供應緊張？

美國總統拜登周四(27日)表示，將採取行動根除反競爭的商業手段，並會解決令全國物價上升的建材短缺及運輸堵塞問題。

拜登在俄亥俄州Cuyahoga Community College發表演說指，未來幾周內，將會採取措施應對供應壓力，由建築材料及運輸瓶頸開始，並會逐步擴大在電腦晶片方面所做的工作，還會宣布新計劃，打擊損害小企業和美國家庭的反競爭手段。

過去數周，由木材到電腦晶片、乃至於港口積壓的貨物，美國面臨供應短缺及瓶頸。加上缺乏勞動力及種種問題，令房屋、汽車和消費品都變得更貴且短缺。

美國今日(28日)將公布備受關注的通脹指數，料4月份排除食品及能源價格的核心個人消費支出物價指數(PCE)將上升0.6%。

物價上升及隨之而來的通脹疑慮或破壞拜登的主張，即美國經濟需要投資數萬億美元的政府開支，才能在未來幾年持續增長，並創造就業機會。

消息人士表示，拜登政府一直設法解決產業過於集中及壟斷，並尋求減輕木材及鋼鐵等原料短缺的想法，除外，美國政府正研究關稅影響。

美國政府下周將完成對供應鏈的初步審查。該審查旨在強化美國於4大關鍵領域的掌控能力，即晶片、電動車電池、藥品及電子產品使用的礦物。