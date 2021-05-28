陸金所香港與民生銀行簽訂戰略合作協議

陸金所香港與中國民生銀行的香港分行簽訂戰略合作協議，雙方將在財富管理領域達成戰略合作，陸金所香港將為民生銀行香港分行的網上銀行客戶，提供中資港元基金等多元化理財產品及一站式解決方案。

有關合作是陸金所香港第一次向香港地區金融機構提供技術和營運賦能，包括在軟件(SaaS)、平台(PaaS)及基礎建設(IaaS)上提供雲計算技術及服務，以提升金融機構的財富管理服務效益，並節省經營成本。

今次合作，陸金所香港將結合其網上埋財科技與金融產品篩選能力，為民生銀行香港分行客戶提供使用者管理、訂單、產品、交易、支付等一站式網上理財平台產品及解決方案，同時豐富民生銀行理財產品的多樣性，為客戶帶來多元化且便捷的金融服務。

陸金所控股董事長冀光恒形容，是次合作是「陸金所香港實現金融科技輸出的第一站」，相信公司未來可以將多年在金融科技領域方面積累的經驗和創新能力，與金融業界分享，為不同金融機構及投資者提供金融服務，推動大灣區金融業在金融科技領域的探索與發展。

民生銀行香港分行行長杜雲飛表示，看中陸金所是全球最大的網上財富管理平台之一，並在金融科技方面具備豐富經驗，未來將推動更深入的合作，不斷提升跨境綜合金融服務能力。