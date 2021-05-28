全球經貿戰：美國助中美洲發展經濟　企業巨頭紛入列

外媒報道，白宮官員指美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)將與微軟、萬事達卡公司及世界經濟論壇(WEF)等12間企業及組織高層會談，促進中美洲北三角國家經濟發展機會。

因應赴美移民人數增加情況，美國總統拜登責成賀錦麗，引領美方與墨西哥及中美洲北三角國家危地馬拉、薩爾瓦多及洪都拉斯的行動。寄望採取一連步驟以改善情況，讓中美洲移民人數減少。預期賀錦麗將在會談中敦促企業做出「重大新承諾」，促進中美洲地區的經濟機會。

與會者將包括乳酪業者Chobani、食品巨擘Nestle旗下品牌Nespresso、銀行業者Bancolombia及Davivienda，以及語言學習網站Duolingo的高階主管。非牟利組織則有Accion和Pro Mujer，還有援助難民組織Tent Partnership for Refugees及哈佛大學陳曾熙公共衞生學院亦有代表出席。

白宮官員指出，12間企業將宣布相關支援措施，例如微軟已同意於明年7月前擴大網絡服務，讓當地多達300萬人可上網。Nespresso則計劃開始由薩爾瓦多及洪都拉斯購買咖啡，到2025年最低區域投資額為1.5億美元。

Chobani已同意對危地馬拉當地企業家提供育成計劃；MasterCard的目標則是為目前區域內缺乏銀行服務的500萬人引入金融系統，並讓100萬個微型及小型企業可使用電子銀行。

賀錦麗推動該區域經濟成長的措施將聚焦6個領域，包括擴大平價上網服務、促進農場生產力、支持區域對抗氣候變遷以及轉向清潔能源，也將致力擴大職業培訓並改善公共衞生服務。

賀錦麗早於4月曾公布，美國將再對中美洲提供3.1億美元援助。她料，6月7日和8日訪問危地馬拉和墨西哥，這是她就任副總統後首次海外行程。