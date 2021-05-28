中澳貿易戰：澳洲就大麥遭懲罰性關稅　進一步向WTO申訴

外媒報道，針對中國向來自澳洲的大麥課徵懲罰性關稅，澳洲政府今(28日)向世界貿易組織(WTO)採取進一步申訴行動，反映兩國緊張關係未見緩和迹象。

澳洲貿易部長Dan Tehan指，澳洲將要求世貿成立爭端解決小組去檢視這宗案件，是為讓中國關稅被宣告違法而鋪路。

Tehan表示，郗國對進口的澳洲大麥課稅80%，實際上已令澳洲與中國間的大麥貿易中止。他指澳洲仍願與中國進一步商討，盼解決爭議；惟中國已擱置一項雙邊例行經濟對話，兩國高層官員會面亦已全面暫停。

據悉，澳洲每年約出口價值10億美元大麥往中國，主要用於釀酒。而中國課徵懲罰關稅的理由是，澳洲麥農獲得政府補貼並以低於成本價銷售，傷害中國麥農利益。

許多澳洲人士相信，中國對一系列澳洲產品實施經濟制裁，是為了報復澳洲抗拒中國在當地施展影響力、拒絕讓中國投資敏感領域，以及公開呼籲對新冠肺炎的源頭展開調查。

截至目前，已有13項澳洲產業面臨中國關稅懲罰，或與中國捲入某形式的紛爭，產品包括大麥、牛肉、煤、銅、棉花、龍蝦、糖、木材、觀光、大學、葡萄酒、小麥和羊毛；目前尚未擴展至屬於澳洲經濟命脈的鐵礦石。