中歐協會秘書長：3大因素　中國對外企失去吸引力…

中國歐盟協會秘書長Adam Dunnett周五(28日)發表的評論文章表示，由於政治及經濟因素，中國對外國企業逐漸失去吸引力，連帶使得外國在中人數大幅下滑，歐洲、美國和加拿大商會的估算，過去5年來，外國在中國的人數下降了30至40%。

Dunnett指出，儘管中國大談國際化、開放性，但據新的人口普查數字顯示，過去10年來，外國居民仍然不到中國總人口的0.1%，尤其在國際樞紐的外國社區，如上海、北京，外國人不到總人口的1%，外國人口分別下降了22%和41%；相較於南韓首爾的外國人口佔比為2.8%、日本東京為4.2%，美國紐約為23%，英國倫敦更達37%，顯示中國距離國際化仍很遠。

他認為，造成中國對外企失去吸引力、以致外籍人士大撤退的3大原因，乃政治、經濟及行政管理因素，意味中國大國崛起的蜜月期已經結束。他引述皮尤研究中心(Pew Research Center)最近的調查數據顯示，中國的吸引力正在迅速消失，對中國持好感態度的美國人、英國人、加拿大人分別降至22%，22%和23%，創下新低。

另外，在中國城市的生活費愈來愈昂貴，導致外籍家庭成本急劇上升，平均每名孩子就讀國際學校一年的費用約為30,000至40,000美元，原本可透過教育稅百分之百抵銷，後因中國進行稅改，這些學費被認為是收入的一部分，使外籍人士須課45%所得稅稅率。

此外，因為新冠肺炎疫情的限制，中國在行政上對外籍人士返回中國做出許多限制，除簽證申請繁瑣外，疫苗互認等等檢疫措施也讓外籍人士卻步。