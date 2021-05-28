比特幣大跌黃金受追捧　未來睇實4大關鍵...

中國打擊俗稱「數碼黃金」的虛擬貨幣，令資金重投「傳統黃金」，5月國際金價升勢如入無人之境，幾乎收復了今年以來全部失地。作為傳統避險及抗通脹資產，隨着全球經濟復甦，金價會否再遭遇另一次「過山車」式走勢？未來須留意4大關鍵因素，分別是通脹與債息；美元；中國需求；比特幣。

●通脹與債息

黃金堪稱本季內暫時表現最佳的大宗商品之一，尤其是對沖通脹的魅力依然，加速喚醒投資者入市成為「黃金戰士」。儘管周五現貨金價繼續在每安士1,900美元以下徘徊，但獨立分析師Ross Norman稱，鑑於4月初以來的強勁走勢，黃金目前較容易受到一些獲利回吐的因素影響，而通脹數據將是左右金價走勢的焦點之一。

所謂此消彼長，通脹壓力上升，虛擬貨幣在監管風暴下大幅調整，皆造就金價升勢，再享蜜月期。目前美國聯儲局多次企圖緩解市場對通脹失控的擔憂，減輕市場對加息的預期，盡量壓低美國國債孳息率，令不能產生利息的黃金吸引力增加。不過，一旦當局因通脹壓力而縮減買債規模，或導致債息飆升，從而重演2013年「縮減恐慌」的話，金價就會受壓，當年金價便在6個月內暴瀉了26%。

●美元

貴金屬精煉廠賀利氏貴金屬中國區總經理胡敏指，鑑於美國近期經濟數據參差，聯儲局收緊貨幣政策的預期減弱，歐英等央行也表態暫時會不顧通脹而繼續實施寬鬆貨幣政策，故從基本面而言，仍將支撐金價保持強勢。澳新銀行亦發表研究報告稱，除債息及通脹壓力外，美元轉弱亦為金價重拾升勢提供完美背景。本周初反映美元兌一籃子貨幣表現的美匯指數失守90大關，5月迄今累跌逾1%，也是推升金價的動力之一。

●中國需求

投資者需求更直接提振了金價。最大黃金出口國瑞士的海關數據顯示，今年4月當地黃金出口量按年微跌0.5%至131.4噸，但對中國的出口量卻激增至40.2噸，創2019年12月以來最高，價值約25億美元，主因是中國黃金需求從疫情期間的低迷中反彈，且中國是全球最大的黃金消費國，令金價前景迎來樂觀預期。

●比特幣

不過，對金價地位最具威脅的挑戰，可能來自被吹捧為「數碼黃金」的比特幣。雙方愛好者經常爭辯誰是保值及抗通脹的最佳工具，但鑑於比特幣如登天般的價位，加上各國央行可能推出新的監管行動，包括對虛幣「挖礦」施加限制及發展央行數碼貨幣，令不少分析認為比特幣正處跌浪當中。綜觀今年黃金和比特幣的走勢幾乎是反向，後者自4月中旬高位更驟瀉近40%，恰巧正正加速了金價升浪。美國銀行引用資金流數據顯示，截至周三止一周，黃金吸引26億美元湧入，規模為16周以來最多。