市區新盤搶閘開售 售樓處再現人龍
2021年05月28日 21:25
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新盤市場競爭激烈，除了全新項目外，市區相繼出現大型項目開放現樓單位加強促銷，其中將軍澳日出康城臨海樓盤日前正式接受預約參觀現樓，周五(28日)展開重售即錄60多宗交投，售出單位更全屬海景三、四房大戶，反映換樓級用家需求殷切。
●SEA TO SKY推售尚餘單位 暫沽63伙套現9.2億元
長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，4月取得入伙紙後，日前起開放現樓單位予公眾人士預約參觀，並於周五(28日)重新發售尚餘171個單位，吸引大批準買家前往售樓處揀樓，並出現排隊等候人龍，場面熱鬧。
市場消息透露，該盤售出63伙，套現約9.2億元，推盤至今累售1,314伙，佔整體單位92%，套現約146.5億元。
地產代理早前亦透露，於約下午1時半左右，項目周五暫已錄約60個單位獲買家認購。
是次推售單位中，全屬海景戶，當中包括145伙三房及26伙四房戶。入場單位為第1座35樓D單位，實用面積702方呎，折實售價1,202.5萬元，呎價17,130元。
●屯馬線通車！恒地料帶動啟德樓價未來兩年升30%
市區新盤銷情向好。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I累積售出178個單位，套現約22億港元，其中次輪銷售連錄標準戶售價及呎價新高交易。
對於屯馬線6月底將全線通車，他認為，將會帶動啟德區內樓市向好，樓價上升速度會加快，未來兩年該區樓價可望上升30%，升幅會較整體市場幅度更大。
他強調，由於看好項目海景單位前景，未來銷售會集中園景戶，6月有機會進行新一輪銷售，並可能調升售價。他又指，未來約20個月區內將有約10個項目推出發售，區內變化將會很大。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月一手成交量已逾1,900宗，全月可達2,300至2,500宗。
●鴨脷洲逸南首輪銷售單位已錄逾450張入票登記
5月壓軸開售新盤認購反應不俗。恒基地產(00012)旗下鴨脷洲逸南，星期日(5月30日)將會開售45伙，消息透露，項目截至周五(28日)下午6時，暫已錄得逾450張入票登記，超額認購逾9倍。
該盤首輪發售單位包括20個開放式及25個一房戶，實用面積由183至264方呎，折實售價由逾427.6萬至逾678.49萬元，呎價22,990至27,058元。
●啟德天寰特色戶成交價5082萬元
建灝地產旗下啟德天寰，以招標形式沽出高座天海匯第3座地下及1樓Garden Resort A(Duplex)特色戶，實用面積1,540方呎，屬四房雙套及儲物房間隔，連966方呎花園，連兩個車位成交價5,082萬元，呎價3.3萬元。
樓盤開售至今共沽出817伙，連同車位銷售，共套現逾100億元，現時僅餘5伙待售，包括1伙為標準分層及4伙特色單位。
●大圍站柏傲莊III提早開始接受認購登記 最快下周開售
大型新盤推售反應踴躍。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，示範單位雖然明日(5月29日)才正式開放，因市場反應熱烈，以及配合防疫措施等安排，周五(5月28日)晚上已提早通網上購樓意向登記系統，方便準買家於網上入票登記，希望加強保障客人與地產代理的健康及安全。
項目首張價單推出182個單位，實用面積由310至1,014方呎，間隔一至四房，折實平均呎價19,999元，折實呎價由17,779至24,403元，折實售價674.8至2,383.2萬元。發展商指出，項目銷售安排容後公布，料最快6月初開售。
●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房戶呎售逾3.2萬
由遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，新近錄得一房戶一手成交。中原劉威遜表示，有投資者斥資1,393.9萬元，購入該盤12樓F單位，實用面積428方呎，呎價32,568元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃入市，買家只須付出低首期，已可即時將單位作出租之用。