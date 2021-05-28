市區新盤搶閘開售 售樓處再現人龍

新盤市場競爭激烈，除了全新項目外，市區相繼出現大型項目開放現樓單位加強促銷，其中將軍澳日出康城臨海樓盤日前正式接受預約參觀現樓，周五(28日)展開重售即錄60多宗交投，售出單位更全屬海景三、四房大戶，反映換樓級用家需求殷切。

●SEA TO SKY推售尚餘單位 暫沽63伙套現9.2億元

市場消息透露，該盤售出63伙，套現約9.2億元，推盤至今累售1,314伙，佔整體單位92%，套現約146.5億元。

地產代理早前亦透露，於約下午1時半左右，項目周五暫已錄約60個單位獲買家認購。

是次推售單位中，全屬海景戶，當中包括145伙三房及26伙四房戶。入場單位為第1座35樓D單位，實用面積702方呎，折實售價1,202.5萬元，呎價17,130元。

●屯馬線通車！恒地料帶動啟德樓價未來兩年升30%

市區新盤銷情向好。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I累積售出178個單位，套現約22億港元，其中次輪銷售連錄標準戶售價及呎價新高交易。

對於屯馬線6月底將全線通車，他認為，將會帶動啟德區內樓市向好，樓價上升速度會加快，未來兩年該區樓價可望上升30%，升幅會較整體市場幅度更大。

他強調，由於看好項目海景單位前景，未來銷售會集中園景戶，6月有機會進行新一輪銷售，並可能調升售價。他又指，未來約20個月區內將有約10個項目推出發售，區內變化將會很大。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本月一手成交量已逾1,900宗，全月可達2,300至2,500宗。

●鴨脷洲逸南首輪銷售單位已錄逾450張入票登記

該盤首輪發售單位包括20個開放式及25個一房戶，實用面積由183至264方呎，折實售價由逾427.6萬至逾678.49萬元，呎價22,990至27,058元。

●啟德天寰特色戶成交價5082萬元

建灝地產旗下啟德天寰，以招標形式沽出高座天海匯第3座地下及1樓Garden Resort A(Duplex)特色戶，實用面積1,540方呎，屬四房雙套及儲物房間隔，連966方呎花園，連兩個車位成交價5,082萬元，呎價3.3萬元。

樓盤開售至今共沽出817伙，連同車位銷售，共套現逾100億元，現時僅餘5伙待售，包括1伙為標準分層及4伙特色單位。

●大圍站柏傲莊III提早開始接受認購登記 最快下周開售

項目首張價單推出182個單位，實用面積由310至1,014方呎，間隔一至四房，折實平均呎價19,999元，折實呎價由17,779至24,403元，折實售價674.8至2,383.2萬元。發展商指出，項目銷售安排容後公布，料最快6月初開售。

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY一房戶呎售逾3.2萬

由遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，新近錄得一房戶一手成交。中原劉威遜表示，有投資者斥資1,393.9萬元，購入該盤12樓F單位，實用面積428方呎，呎價32,568元。買家採用「1440 GO」先住後付付款計劃入市，買家只須付出低首期，已可即時將單位作出租之用。