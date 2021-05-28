道指早段升166點　散戶概念股繼續炒

市場繼續憧憬華府推出巨額預算案，帶動道指早段漲166點，高見34,631點；標指漲15點，報4,216點；以科技股為主的納指亦升73點，報13,809點。與此同時，網上論壇Reddit用戶鍾愛的散戶概念股再度熱炒，連鎖戲院AMC曾漲38.46%，高見36.72美元；高斯電子亦漲21.3%，報27.78美元。

【21︰33】美國聯儲局最重視的通脹數據雖然超預期，但市場繼續憧憬華府巨額預算案可提振經濟，道指早段漲154點，報34,618點；標指漲13點，報4,214點；以科技股為主的納指亦升51點，報13,787點。市場利好情緒下，散戶網軍再次出動，獲網上論壇Reddit用戶鍾愛的股票GameStop(GME)、AMC等再度熱炒。

聯儲局甚為關注的通脹指標出爐，4月核心個人消費開支物價指數(PCE)按年升3.1%，高過市場預期的2.9%，創下1992年7月以來新高，反映通脹升溫超乎預期。同月個人收入按月跌13.1%，主要由於3月派發紓困支票，推高了基數，故已好過預期跌14.2%；同月個人消費支出按月升0.5%，符合預期。

面對通脹壓力，美國政府亦未擬收水，反而推動6萬億美元的預算案，帶起了股市，惟增加的開支最終只能要靠加稅來填補。摩根大通行政總裁戴蒙認為，總統拜登提出的加稅計劃是錯誤，會導致資本外流。如果想要一個「健康、增長及具競爭力的美國」，就要有具競爭力的稅率，大幅加稅只會傷害企業。美國財長耶倫較早前表示，上述預算案將令美國債務佔國內生產總值比率高於去年的100.1%，惟國家仍能負擔，而高於正常值的通脹可能持續至今年底。

焦點股份方面，散戶投資者愛股之一，在Reddit上討論熱度甚高的連鎖戲院AMC股價再次爆升，周四曾飆52.14%，高見29.76美元，最終收報26.52美元，成交量達到驚人的4.44億股，數目已接近公司總股本4.5億股；期權合約交易逾200萬份，追平2月底歷史高位。AMC周五早段升27%；GME則升3.4%。

道指重磅股之一、軟件即服務(SaaS)公司Salesforce公布，首季收入按年升22.56%，至59.63億美元；淨利潤為4.69億美元，按年大增3.73倍。公司股價早段升6.6%。

外媒報道，共享辦公室WeWork繼先前向創始人諾伊曼支付4.8億美元的和解費後，再向其支付2.45億美元，以正式「分手」，為公司通過合併特殊目的收購公司(SPAC)上市掃清障礙。早前有報道稱，其SPAC上市估值達90億美元。