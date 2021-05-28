居屋車位業主持貨30年　帳面升值16倍

二手交投持續暢旺，甚至帶旺車位價格，有資深投資者看好將軍澳居屋車位前景，以120萬元承接，原業主持貨30年大賺約16倍。在新界區亦有洋房長情業主，持貨33年現轉手帳面獲利約2,161萬元或約17倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島5座高層A室，實用面積729方呎，三房連套房及工人房間隔，以1,450萬元易手，呎價約19,890元。原業主於2017年8月以1,060萬元購入，現帳面獲利約390萬元。

●鰂魚涌南豐新邨9座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價740萬元放盤，終以730萬元沽出，呎價約18,670元。原業主持貨約26年，現轉手帳面獲利約520萬元，物業升值約2.5倍。

●北角海峰園崇峯閣高層D室單位，實用面積約620方呎，兩房間隔，原業主叫價約1,250萬元，雙方議價後以1,238萬元成交，呎價約19,968元。原業主於2011年6月以約708萬元購入，轉手帳面獲利約530萬元或約75%。

●北角半山雅景臺低層D室，實用面積1,035方呎，三房連工人房間隔，獲區外換樓客以約2,180萬元承接，呎價約21,063元。原業主持貨14年至今易手，單位期內升值近1.8倍。

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九龍區

●將軍澳居屋安寧花園停車場G層單號車位，業主開價135萬元，經議價減價15萬元至120萬元獲區內資深投資者承接。原業主於1991年6月以約7萬元一手購入，現轉手帳面獲利約113萬或約16倍。

●奧運站帝柏海灣3座中層B室，實用面積671方呎，採三房套房間隔，以1,595萬元成交，呎價約23,770元。原業主於2001年12月以389萬元購入，現沽貨帳面獲利1,206萬元或約3.1倍。

●長沙灣泓景臺7座低層F室，實用面積約735方呎，三房連套房間隔，以1,268萬元沽出，呎價約17,252元。原業主持貨近12年，現物業升值約2倍。

●大角咀形品‧星寓高層H室，實用面積約328方呎，一房間隔，以約680萬元放盤，吸引同區客洽詢，議價後減至671萬元售出，呎價約20,457元。原業主於2012年5月以約423萬元購入，物業期內升值約59%。

●紅磡海逸豪園4座中低層B室，實用面積538方呎，屬兩房間隔，以1,026萬元成交，呎價約19,071元。原業主於2009年4月斥資約375萬元購入，秒業期內升值約1.7倍。

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新界區

●大埔康樂園10街雙號屋，實用面積1,214方呎，開價約2,450萬元，議價後以2,288萬元沽，呎價約18,847元。原業主於1988年以127萬元購入，持貨約33年轉手帳面獲利約2,161萬元或約17倍。

●青衣翠怡花園4座高層H室，實用面積443方呎，兩房間隔，以660萬元成交，呎價約14,898元。原業主於1989年以62.744萬元一手買入，現轉手帳面獲利597.256元，單位期內大升約9.5倍。

●荃灣愉景新城2座中層C室，實用面積約495方呎，屬兩房間隔，以15,500元租出，呎租約31元。原業主於2009年9月以約271.2萬元購入，現租出可享租金回報率約6.9厘。

●元朗PARK YOHO Venezia第7B座低層A室，實用面積583方呎，屬兩房間隔，原叫價795萬元，最終反價5萬元以800萬元沽出，呎價約13,722元。原業主於2016年7月以583.66萬元一手買入，持貨近5年物業升值約37%。

●荃灣海濱花園21座低層D室，實用面積453方呎，兩房間隔，業主本月初以620萬元放盤，月中降價至610萬元，終以593.3萬元沽出，呎價約13,097元。原業主於2014年12月以405元買入，現帳面獲利約188.3萬元。

●上水御皇庭3座低層E室，實用面積約688方呎，四房連套房間隔，以868萬元成交，呎價約12,616元。原業主在2012年4月以約433萬元買入，現轉手帳面獲利約435萬元，物業升值約1倍。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座高層D室，實用面積466方呎，兩房間隔，原叫價890萬元放盤，終以875萬元承接，呎價約18,777元。原業主於2003年7月以192萬元購入，現轉手帳面獲利683萬元或約3.6倍。

●馬鞍山曉峯灣畔5座低層B室，實用面積482方呎，兩房間隔，獲買家以800萬元承接，呎價約16,598元。原業主於2011年8月以363萬元購入，持貨近10年轉手帳面獲利437萬元或1.2倍。

●屯門居屋兆禧苑C座高層1室，實用面積363方呎，獲投資客在已補價自由市場以446.8萬元承接，呎價約12,309元。原業主於2013年在自由市場以約213萬元買入，現帳面獲利約233.8萬元或約1.1倍。

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