通脹急升溫！港口塞爆缺櫃嚴重 下月運費隨時倍增
2021年05月28日 22:37
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海運成本持續上漲，恐進一步拉高全球通脹！其中，亞歐貨櫃航線的運費持續上升尤其顯著，每隻40英呎(即12米)貨櫃(FEU)最新報價突破一萬美元(約7.8萬港元)，創史上最高紀錄，凸顯缺貨櫃嚴重，令進出口業界百上加斤。有分析警告，隨着下月旺季來到，運費可倍增。更有甚者，海運成本終將會轉嫁到消費者身上，百物騰貴的日子將更難捱。
海運諮詢機構Drewry周四(27日)公布的世界貨櫃運價指數(WCI)顯示，每隻從上海到荷蘭鹿特丹的FEU運費升至10,174美元，按周大漲3.1%，與去年同期相比更勁飆4.85倍，亦創2011年有紀錄以來新高。不單止亞洲輸往歐洲航線，追蹤8條主要航線的綜合運費亦同創新高。據Drewry統計，8條主要航線的綜合運價指數報6,257美元，按周上漲2%，較去年同期則飆升近3倍。
反映鐵礦石、煤炭、穀物等乾散貨運輸成本的波羅的海乾散貨指數周五(28日)報2,688點，雖然近日已因中國對大宗商品緊縮政策而累跌不少，但比起年初的1,300點水平，仍上漲逾倍。
全球貨櫃供不應求，加上早前蘇彝士運河塞船及貨輪塞滿主要港口，進一步推升運費，部分進口商已感受到成本壓力。美國服飾零售商Burlington Stores表示，由於供應鏈支出增加和貨物運輸成本大增，公司的經營利潤今年將持續受壓。
隨着運費而起飛的還有航運股股價，被視為「航運晴雨表」的全球最大貨櫃航運商馬士基股價在本周初創歷史新高；以色列綜合運輸服務公司ZIM股價也狂飆，上市4個月已狂升逾兩倍。摩根大通發表研究報告稱，全球航運業正面對前所未見的供不應求，航運商開價能力顯著改善，故進一步上調今明兩年行業需求增長預測，由按年上升5%及3.3%，上調至分別漲6%及3.9%。
摩通報告亦提到，全球許多航運商向美國聯邦海事委員會建議上調附加費，大部分要求是由6月1日旺季起，每個FEU貨櫃再加價1,000美元。由於美國進口需求強勁，但運力供應緊張，該行預計運費或有進一步上升空間。摩通覆蓋的3家亞洲航運商，包括中遠海控(01919)、台灣長榮海運及東方海外國際(00316)的盈利能力及現金流展望均強勁，給予在香港上市的中遠海控及東方海外「增持」評級，目標價分別為24元和200元。東方海外周五股價急升6.22%，收報101.5元；太平洋航運(02343)收升4.27%，報2.93元；中國最大航運商中遠海控亦漲4.37%，報16.22元，一年間狂飆逾7倍。
國際貨運代理Flexport副總裁兼全球海運主管Anders Schulze預期，於6月1日，市場將再次看到運費上揚，運往美國東岸的運費可達每FEU約23,000美元，較現水平「官價」至少加價1.8倍，若計及不少公司會額外加錢，升幅也達一倍。
隨着運費居高不下，上海期貨交易所和上海航運交易所正合作研發航運指數期貨，希望航運企業「有效利用衍生產品工具管理風險」。有官員稱，期貨市場在協助航運業務風險管理等方面發揮重要作用，推出相關指數期貨的時機已成熟。