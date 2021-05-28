中泛控股系內公司觸發票據違約

據公告，目前中泛集團的控股公司泛海控股作為擔保方，正全力籌措償債資金，已有較為確定的還款資金來源，主要包括將盡力加快房地產項目銷售、境內外資產優化等以獲取資金，泛海控股的控股股東亦擬處置境外資產以提供資金支持。

由於上述償付安排及調整，事件亦觸發了中泛控股一家全資附屬發行的一筆總未償付本金金額約1.6億美元票據違約。由於該觸發事件，此附屬公司票據的大多數持有人可要求立即償還未償付的票據餘額、應計利息及所有其他應計或未償付款項。截至目前，並未獲得票據代理人的任何豁免，亦未有收到票據代理人要求就任何附屬公司票據加快還款或採取其他強制執行行動的通知。中泛控股將繼續密切注意事態發展，並在知悉任何進一步發展時再作公告。