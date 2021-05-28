【產經評論】銅獅重光速轉運　香江翻身在何時

滙豐在港發迹，在港成長，可謂「生於斯，長於斯」，更有香港股民三代皆持有滙控股份，長期收息，坐享這些年香港經濟騰飛的資產增值回報。可最近十多年，滙豐與香港一樣走進逆境，全球化戰略遇上歐美經濟不景氣，得靠亞洲，尤其是中港市場提供主要利潤貢獻，到了2008年金融海嘯，翌年更要進行「世紀供股」，港人尤是支持。本以為過了大關，詎料歐美經濟持續低迷，再加上2017年特朗普就任美國總統後，翌年開打中美貿易戰，一直標榜全球化戰略的滙豐反而受害，更曾捲入華為高層孟晚舟案，暴露於中美之爭「豬八戒照鏡」的政治風險之中。

及至前年香港社會動盪，滙豐更成為黑暴攻擊目標，中環總行銅獅被火燒的一幕震驚港人，亦預示了惡運續來。一直被視為收息股的滙豐，去年在全球疫情爆發，引發金融市場極端波動之下，因註冊地在英國，而被當地金融監管部門要求停派息，小股東頓時大失預算。香港股東眼見集團有錢賺，利潤主要靠中港，卻要聽令於英國當局，更拖累股價破底而下，實在氣憤難平！

所謂「一命二運三風水」，到了去年10月，銅獅終於「重光」，自此股價否極泰來。今年2月更宣布恢復派息，香港社會又回復穩定，全球多地接種疫苗，股價闊別逾14個月的「半百」大關昨終告收復，確認走出谷底，重納正軌。

人有三衰六旺，縱有風水輔助，也得發憤圖強，方有轉機。百年老店走出低潮，未來要真正重現光芒，還須努力因應全球局勢和產業變化革新戰略，甚而透過遷冊、重組、分拆等安排，完善業務架構，針對地區業務做強做專，建構新增長台階，始可免被時代淘汰。

香港作為亞洲四小龍之一，根基紮實、家底雄厚，曾是璀璨奪目的東方之珠，當年風光一時的滙豐只是這榮景下的產物。令人遺憾的是，回歸後香港不僅沒有利用「一國兩制」的特殊地位進一步發展，反而停滯不前，經濟結構不變，創新不足，土地問題不解，陷入無以為繼的困局，致使競爭力每況愈下，經濟發展不斷落後於內地城市。社會黑暴與世紀疫情接連來襲，如今香港經濟尚未走出衰退危機、工人失業、企業倒閉、市道低迷，實是百廢待興。

未來香港要如「獅王」股價一樣撥開雲霧，重新起步，就得窮極變通，全面提升管治，設法鞏固國際金融中心地位，利用大灣區這個大舞台加強與區內經濟融合，打通經濟脈絡，始有望浴火重生，否則蘇州過後，回頭已是百年身！