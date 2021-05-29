東方日報B1：美團季蝕48億　續燒錢回本恐無期

業績公告顯示，美團上季收入按年增長1.2倍至370.16億元。儘管新業務及其他分部的收入按年大增1.36倍至98.56億元，惟由於季內作出大量前期投資，尤其社區電商領域，導致該業務的經營虧損按年擴大4.89倍至80.44億元。

集團指，首季社區團購業務「美團優選」擴至逾2,600個市縣，基本上完成全國覆蓋的目標。儘管因季節性因素使2月零售出現淡季，但美團優選於季內持續錄增長。

董事長王興於電話會議中強調社區團購是重要戰略，整個市場處初期階段，公司會持續投資；又相信下沉市場(即三線以下城市)具巨大潛力，故會加強物流和存倉設備，滿足偏遠地區用戶的需求；其他板塊的用戶可轉化為「美團優選」用戶，料未來幾年可增3億至4億名。

管理層亦表示，配合反壟斷調查是公司首要任務，已成立專門團隊與監管機構合作和溝通，將無條件配合及嚴格遵守新準則，將審視和調整現有業務戰略，而政府的審查未對美團日常營運帶來重大影響，亦不會損害其餐飲配送業務的競爭優勢。至於面對行業競爭日漸加劇和監管壓力，集團會提升自身服務和產品，而不是一味拼價格。

進帳佔比最大的餐飲外賣業務，上季收入按年增長1.16倍至205.75億元，主要是交易金額及訂單平均價值齊齊按年升逾倍。而截至3月底止一年的交易用戶數目亦按年增26.9%至約5.69億戶。

儘管平均訂單價值按年減少5.5%，惟美團在農曆新年期間減少對商家和用戶的補貼，使首季變現率按年提升1.1個百分點至14.4%，帶動業務按年扭虧為盈，錄經營溢利11.15億元，經營利潤率轉正至5.42%。當然，去年首季任何業務都飽受疫情摧殘，若然與去年第四季相比，這分部的經營利潤在交易宗數減少的情況下，仍然按季增長26.46%，經營利潤率按季擴大1.33個百分點。

王興指，提高餐飲外賣業務的利潤率並不是重點，美團仍計劃在基礎設施上投資更多，使廣告等其他業務可提升利潤率，公司新的配送技術亦可幫助控制成本。

受惠於需求自疫後復甦，作為盈利貢獻主要來源的到店、酒店及旅遊業務收入，首季按年升1.12倍至65.84億元，經營溢利按年飆升3.04倍至27.48億元，經營利潤率大幅提高19.7個百分點至41.7%，跟去年第四季比亦有提升。

美團股價周五業績出爐前跌2.42%，而美國預託證券(ADR)早段則報272.61港元，比香港收市價高2.79%或7.41港元。

銀河證券業務發展董事羅尚沛評論，美團上季收入增長不俗，惟發展社區團購需要不斷燒錢，加上內地監管仍存在不確定性，在行業目前普遍「讓利」予商家的環境下，美團盈利能力受到影響，市場擔心投資要回本更遙遙無期，導致股價持續受壓，不建議投資者買入。他料即使股價不會暴跌，但亦難以回到高位，籲正「坐貨」的投資者「搵位走」。