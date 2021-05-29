美股道指收市升63點　連續4個月上漲

美國聯儲局最重視的通脹數據雖然超預期，但市場繼續憧憬華府巨額預算案可提振經濟，刺激美國股市周五(28日)上漲。道指收報34,629點，升63點或0.19%；標指收報4,204點，升3點或0.08%；納指收報13,748點，升12點或0.09%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升0.94%、1.16%、2.06%。道指和標指均結束兩周連跌；至於納指則連升兩周。

下周一(31日)為美國國殤日，當地主要金融市場假期休市。5月份計，道指累升1.93%；標指累升0.55%，距離歷史新高只有不到1%；納指則累跌1.53%。道指和標指均連續4個月錄得升幅。

美國總統拜登周五發表首份財政預算報告，尋求在2022財年實施6萬億美元的預算規模，並將2022財年的赤字佔GDP(國內生產總值)比重設定在7.8%，債務佔GDP比重則定於111.8%。

該報告預期，2022財年失業率為4.1%；同時預期通脹將在未來數年保持在2%左右。拜登的預算報告還預計，到2031年，聯邦債務將升至GDP的117%。不過，市場普遍預期國會不會完全接受該份預算報告。

數據方面，聯儲局甚為關注的通脹指標出爐，4月核心個人消費開支物價指數(PCE)按年升3.1%，高過市場預期的2.9%，創下1992年7月以來新高，反映通脹升溫超乎預期。同月個人收入按月跌13.1%，主要由於3月派發紓困支票，推高了基數，故已好過預期跌14.2%；同月個人消費支出按月升0.5%，符合預期。

面對通脹壓力，美國政府亦未擬收水，反而推動6萬億美元的預算案，帶起了股市，惟增加的開支最終只能要靠加稅來填補。摩根大通行政總裁戴蒙認為，總統拜登提出的加稅計劃是錯誤，會導致資本外流。如果想要一個「健康、增長及具競爭力的美國」，就要有具競爭力的稅率，大幅加稅只會傷害企業。

美國財長耶倫較早前表示，上述預算案將令美國債務佔國內生產總值比率高於去年的100.1%，惟國家仍能負擔，而高於正常值的通脹可能持續至今年底。

焦點股份方面，散戶投資者愛股之一，在Reddit上討論熱度甚高的連鎖戲院AMC股價再次爆升，周四曾飆52.14%，高見29.76美元，最終收報26.52美元，成交量達到驚人的4.44億股，數目已接近公司總股本4.5億股；期權合約交易逾200萬份，追平2月底歷史高位。AMC周五收市跌2.17%；另一散戶愛股Gamestop(GME)亦下挫12.64%。

道指重磅股之一、軟件即服務(SaaS)公司Salesforce公布，首季收入按年升22.56%，至59.63億美元；淨利潤為4.69億美元，按年大增3.73倍。公司股價全日上漲5.43%。