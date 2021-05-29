兩個世界！印度人民飽受疫情摧殘　股市卻展現異常韌性

印度正飽受第二波新冠肺炎疫情摧殘，截至周五(28日)傍晚的24小時內，新增確診18.63萬宗，死亡人數增加3,660人；累計感染病例2,756萬人，死亡人數近31.9萬。

然而，若只看印度股市的表現，恐怕很難想像當地正經歷了什麼災難，而當地股市仍展現韌性，主要反映的是投資人認為印度的長期成長潛力並不會受疫情影響，且當地的大型企業有辦法避開嚴重的財務衝擊。

外媒報道，標普孟買SENSEX指數周五收市上漲0.6%，報51,422點，僅略低於史上最高紀錄，而一周來累漲1.8%，兩周計更大漲5.5%，是2月來最好的兩周表現。NSE Nifty 50指數同日也收漲0.6%，報15,435點，創歷史新高。

而截至周四(27日)為止，MSCI印度指數今年來上漲10.6%，優於MSCI新興市場指數的上升4.9%。上述兩大指數的表現，也都跑贏了MSCI新興市場指數。

瑞穗銀行駐新加坡經濟與策略主管瓦拉坦說，印度市場目前的表現與當地殘酷的現實情況，呈現嚴重的認知失調，印度股市反映了大型企業的表現，這些企業政商關係良好，而且通常財務質素強健。

瓦拉坦已下修印度本財政年度(今年4月開始)的經濟增長率預期，從原先的10%調降至6.8%至7.8%。

高盛駐新加坡新興市場股票共同主管達薩尼說，投資者認為，印度的第二波疫情，可能使近期的經濟表現受挫，但不會長期拖累經濟活動。他說，新德里當局這次的抗疫封鎖措施較寬鬆，例如，並未和去年一樣實施全國封鎖，印度央行也已迅速注入資金至銀行體系。

印度股市的組成，也有助於說明為何在國家疫情肆虐之際，股市仍保有韌性。投資者相信，銀行業者去年提列了大量的壞帳準備金後，財務質素更佳。此外，印度央行的救市行動也惠及金融機構。