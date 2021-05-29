世貿：全球商品貿易續復甦　惟疫情仍對前景構成顯著威脅

世界貿易組織(WTO)公布最新的商品貿易晴雨表，讀數為109.7，按年升21.6，反映因去年第2季新冠肺炎疫情急劇但短暫的下降後，全球商品貿易將在2021年繼續復甦。

讀數在100表示下一季的增長符合中期趨勢，而高於或低於100則表明增長高於或低於近期趨勢。

是次貨物貿易晴雨表所有成分指數均高於預期，並呈上升趨勢，意味着貿易擴張復甦的步伐加快。各成分指數中，漲幅最大的分別為出口訂單、航空貨運和電子元件，報114.8、1111.1及115.2。

至於汽車產品指數報105.5，農業原材料指數報105.4，或反映出消費者信心的改善。在疫情期間海運表現良好，貨櫃運輸指數報106.7。

報告指出，自去年第2季以來，全球貿易逐漸恢復，當時疫情擴散令大部分國家封鎖，引發世界貿易急劇下跌。在封鎖全面生效時，去年第2季的商品貿易量按年急挫15.5%，不過至去年第4季，貿易量已超過2019年同期的水平。雖然今年第1及第2季的貿易量尚未公布，惟估計將會有非常強勁的按年增長，不過，疫情繼續對貿易前景構成顯著威脅，因為新一波疫情很容易破壞貿易復甦。

最新的晴雨表讀數與世貿組織3月31日發布的當前貿易預測大致相符，該預測料2021年全球商品貿易量將在去年下降5.3%後增長8%。相對積極的短期貿易前景受到區域差異、服務貿易持續疲弱和疫苗接種時間表滯後的影響，特別是在貧窮國家。