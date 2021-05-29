全球缺「芯」！特斯拉晶片短缺恐苦無出路

全球晶片供應緊張，美國電動車生產商特斯拉(Tesla)再次傳出因晶片短缺而設法保證供應的消息。台灣媒體引述消息報道，特斯拉與台灣、南韓和美國的半導體集成電路供應商正在洽商，尋求通過提前付款的方式，獲得車用晶片的穩定供應。

不過，由於去年第4季IT和汽車行業供應鏈的生產商還在爭相擴大晶圓產能，特斯拉的上述行動可能難以取得可觀的成績。

雖然特斯拉年初曾指為達到去年50萬輛車的生產目標，早前已囤積足夠的集成電路零件。不過，最近又傳出該公司半導體零件短缺的猜測，除上述提前付款的報道外，該公司最近宣布其在北美銷售的Model 3和Model Y將不再裝備雷達，輔助駕駛系統將會全部使用攝像頭識別完成，分析指正正表明其半導體集成電路零件短缺的現實。

其後，多家機構暫停特斯拉部分車款的安全標籤。美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)的官網顯示，4月27日及之後生產的特斯拉Model 3和Model Y車型，將不再獲得NHTSA對其多項功能的安全檢測標識，包括前向碰撞警告、車道偏離警告、碰撞逼近制動和動態制動支持等。美國非盈利組織《消費者報告》稱，不再將2021款特斯拉Model 3列入「首選名單」。至於美國公路安全保險協會(Insurance Institute for Highway Safety)亦計劃刪除Model 3的「安全首選+」頭銜。

此外，早前有報道指特斯拉考慮購買一家晶片工廠，以克服全球供應短缺的問題。然而，業內人士直指該做法不太現實，因為有關工廠價格昂貴，一個尖端實驗室需要高達200億美元的投資，而且營運的複雜性高。