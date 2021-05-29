1周10大驚奇：股市及樓市泡沫究竟幾時爆？

2021年轉眼間已近過了5個月，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！然而，直到5月初，全球股市才見到像樣的調整，之後再度回穩，是否預示「六絕月」不太絕？本周又有甚麼信號？繼續小心為上。

【1、金融教授：股市泡沫恐較想像中更快破裂】

加拿大西安大略大學(Western University)艾維商學院金融學教授George Athanassakos本周警告，歷史上觸發市場泡沫爆破的最常見催化劑，就是通脹和利率上揚，而美股正處於資產估值泡沫之中，恐較想像中更快破裂。

他表示，回顧歷史，金融創新導致了投資銀行家、商業機構創造新證券的風潮，從南海公司到荷蘭鬱金香狂熱，人們合理化一切資產估值，金融創新促進大量借貸和保證金投資，但在通脹、利率上揚時會導致泡沫破裂。

他指出，從1987年的「黑色星期一」股災，到1990年代末期的科網泡沫，再到2008至2009年的金融海嘯，都是在利率上揚的環境下發生。

論及美股，他稱，藉由借孖展炒股的金額正在飛漲，相關孖展債務已創下近20年以來最大增幅，進入市場的散戶人數愈來愈多，但眾所周知，散戶是糟糕的市場計時炸彈，他們在市場高峰時興高采烈，在市場底部時驚慌失措。他指出，有多項指標顯示，美股正處於危險期，包括調查顯示看升的人遠比看跌多、俗稱「恐慌指數」的VIX指數處於極低水平、基金經理的現金餘額遠低於歷史水平、內線交易人士賣出頻率遠較買入頻率高、槓桿貸款盛行、全球債務不斷攀升、估值指標已過高等。

他最後警告，儘管美國聯邦基金利率維持不變，但通脹仍在醞釀當中，利率上揚只是時間問題，尤其美國10年期國債孳息率已在數月內，從0.6厘升至1.6厘。

【2、異象：股市「未來兩年」恐大跌逾三成】

除了教授外，金融機構SentimenTrader本周披露的數據顯示，與4月通脹相比，標普500指數目前的股息和盈餘孳息率創下1970年以來新低，歷史經驗發現當股市實質利率出現負數後「2年內最大跌幅達32%」。

目前美國4月整體物價按年上漲近4.2%，輕鬆超過標普500指數目前3.3%的盈餘孳息率，使該指數的實質孳息率落入負值，為-0.81%。

SentimenTrader分析師Jason Goepfert說：「此現象非常不尋常，一般將指數的股息、盈餘孳息率總和後，股票的孳息率通常會與通脹類似，讓大市實質孳息率，或稱通脹調整後的孳息率約為零。」他說，歷史經驗來看，當標指的實際殖利率轉為負數時，股市後市多半會出現震盪，當中只有1980年1月例外，當標指實質盈餘孳息率轉負之後，2年內平均最大跌幅至少為32%，最多只上漲7%。

他認為，儘管用歷史無法完美預估未來，但可將其作為借鏡，而非單純臆測數據為何無效。從數據而言，歷史透露股市正出現重大的危險信號。

【3、諾獎得主：樓價「未來3至5年」會低於現水平】

諾貝爾獎得主、美國經濟學家席勒(Robert J. Shiller)本周表示，擔心市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫，並對房地產、股票和虛擬貨幣尤其感到擔憂，認為投資者在相關領域存在一種「狂野西部」心態。

儘管過去幾周美股和虛擬貨幣的創紀錄漲勢已經暫停，席勒仍對最近美國樓市的繁榮感到不安。他表示，實際樓價從來沒有這麼高過，其數據可以追溯到100多年前，所以這是令人擔憂的。他不認為央行政策可以解釋這一切。有一些關於市場社會學的東西正在發生。

席勒發現，在過去30年裏，樓價似乎推動了新屋開工。他看到這種模式再次出現。他稱，現在有很大的上升勢頭，所以樓價在一年內可能不會下跌。目前的樓價走勢也讓人想起了2003年，也就是開始下跌的前兩年。他指出，這種下滑是逐漸發生的，最終在2008年金融危機前後崩盤。

他補充，如果再過3至5年，可以想像樓價會較現在低得多，也許這是件好事。不是從一個業主的角度，而是從一個未來的業主的角度。這是一件好事。如果我們有更多的房子，生活會過得更好。

此外，虛擬貨幣市場也讓席勒保持警惕。他表示，這是一個非常心理化的市場。虛擬貨幣價值的最終來源是如此模糊，很大程度上與市場的敍事有關，而非現實。自己也差點沒有抵制住比特幣的誘惑，想買一些來體驗一下這種效果。

【4、資深大戶：只要聯儲加息 百分百股災】

上述有很多「未來數年」的預測，以下也有！管理逾8億美元資產的RIA Advisors首席投資策略師Lance Roberts本周警告，5大指標表明，美股正處於終將爆破的泡沫之中，「百分百保證」美國聯儲局下次加息將戳破泡沫，標指將狂瀉40至60%。

他頂告，隨着市場期待的經濟反彈已開始，美股過度擴張，最終可能導致下跌，「過去120年以來，過高的估值和極端偏差發生時，從來沒有橫行整理」。故他認為，美股現在要崩盤，只缺一種催化劑，就是加息！

他「百分百保證」催化劑是聯儲局下次加息，標指將在未來2、3年的某個時候回歸合理，暴跌40至60%。

他又提到，5大指標表明，美股正處於泡沫之中，包括目前美股已是距離3年移動平均線最遠、恐懼/貪婪指數處於「極度貪婪」狀態、基金經理持倉狀態表明極度看好、保證金債務處於高位、槓桿型ETF做好的比例遠高於沽空比例等。

【5、社科院專家警告：內地居民債務升勢如美國次按爆發前翻版】

除了美國外，內地國家金融與發展實驗室理事長、社科院學部委員李揚於本周表示，去年內地居民的槓桿率已超過德國和日本，這是比較危險的信號。他又認為，2010年以來，內地居民債務的上升趨勢，與美國次貸危機爆發之前的趨勢相似，尤其值得警惕。

他指出，內地居民債務大部分與房地產市場相關，這強化了居民債務風險與房地產市場的風險互溢。內地的政府債券特別是地方政府債多數被商業銀行持有，導致財政政策金融化，並使得財政風險和金融風險互溢性增強。

對於大宗商品上升對於內地政策面的影響，他預計物價變動不會成為引致今年宏觀調控政策變化的主要因素。

【6、鱷王：現金是垃圾，你會經歷更多的通脹】

或許上述情況是較「長遠」，短線而言，持現金可能真的會「貶值」。俗稱「鱷王」的全球最大對沖基金橋水創辦人達利奧本周透露，持有一些虛擬貨幣「一哥」比特幣，在通脹的情況下，個人更願意購買比特幣，而不是債券。

他稱，現在持有美元現金的動機很低，因不產生利息，甚至連債券孳息率也不高。最終，人們會選擇「幾乎任何其他東西」，即股票、黃金、比特幣、房地產。

他強調，現在「現金是垃圾，你會經歷更多的通脹。」

【7、原材料價格飛漲壓縮利潤 內地廠寧不接單】

提及通脹，外國傳媒近日報道了內地製造業的實況。報道訪問了一位名叫Eric Li的人，他的工廠為包括美國家得寶在內的公司生產玻璃燈罩，銷量已達到疫情大流行前水平的兩倍，正面臨極限。

不過，像許多中國製造商一樣，他不打算擴產，這種謹慎保守可能會減緩中國今年的經濟增長步伐，且隨着需求增長，世界各地正在經歷的貨品短缺可能會持續更久的時間。

Li是位於廣東省的惠州市百展玻璃公司擁有者，他表示，原材料價格飛漲意味利潤被壓縮了，該公司每年收入約3,000萬美元。他還說，由於全球經濟復甦仍然不平衡，未來前景非常不明朗，因此沒有太多擴大產能的動力。

根據官方統計數據(與2019年相比，剔除了去年疫情期間數據的失真)，在投入價格較高、出口前景不明和國內消費需求弱勢復甦下，意味中國今年1至4月的製造業投資比2019年同期低0.4%。

由於中國製造業規模龐大，這既對中國的經濟增長構成風險(目前根據外媒調查經濟學家的預估為2021年增長8.5%)，也對面臨供應短缺和價格上漲的全球經濟構成風險。

花旗中國經濟學家劉利剛表示，投資低於預期，可能會對今年GDP增長產生可觀的影響。他又說，較低的投資可能會減少來自日本和德國等發達經濟體的資本物品和設備的進口，這連帶也可能拖累其經濟復甦和反彈。

安徽的航睿電子科技公司就是感受到壓縮的公司之一。該公司總部位於安徽省，生產用於製造電子電路的電容器，主要在國內市場銷售。創始人Jing Yuan表示，訂單按年增長雖高達30%，但由於材料成本增加而導致利潤下降了50%，這些成本不易轉嫁給客戶。

他說，該公司承受巨大的現金壓力，因為需要在收貨前半個月支付款項，以確保銅和其他金屬的供貨，以前他們在收貨後數個月才支付款項。他又說，大宗商品問題必須由政府解決。

【8、捱過疫情卻難頂通脹！廣東省爆關廠及減薪潮】

事實上，本周再報道指出，由於原材料價格癲升，中國南部製造中心掀起關廠與暫時停產潮，部分勞工面臨減薪危機！

廣東省所有產業鏈內──從生產鋼鑄件到家用電器的中、小型企業悲嘆，今年可能較去年更難存活。隨着疫情重創全球各地供應鏈，部分中國製造業者指出，採購原材料的成本變得太過高昂。廣東最大的一家鐵鋼鑄件公司現代鑄造上周便向客戶發聲明指，鑄造材料的成本已遠超過公司毛利，並已達到再也無法承擔任何損失的程度，又因為缺乏原材料，無法為收到的訂單製造產品。

在廣東江門市同一工業區，一家規模較小的鑄造廠江新鑄造廠也別無選擇只能減產。該公司產品經理霍氏表示，有時公司一周上班僅4天，然後休息3天，因為最近幾周廢鋼價格暴升至每公噸4,500元人民幣(下同)。

霍續指，5月3日廢鋼價格飆漲700元後，接下來幾天，每公噸廢鋼以數百元的價格飆升，意味公司製造愈多，損失就會愈多，公司每生產1噸便虧損1,500元。至於工廠的勞工亦苦不堪言，由於毋須輪班，他們的薪金也下滑至只有3,000元水平。

【9、航空業代表：恐永不能回到疫前榮景】

除了製造業外，一向受困疫情的航空業更慘。代表全球航空業界的國際航空運輸協會(IATA)新任理事長Willie Walsh本周預測，從疫情危機中走出的航空業規模將變得更小且更謹慎，並懷疑航空公司會試圖透過併購來擴張。

他說：「這將是個規模較小的行業。我們不會恢復所有運力，這將是個更謹慎的行業。我估計不會出現併購活動，主要因為人們會對手中現金持謹慎態度。」他並認為，航空公司將透過縮減營運與部分虧錢業務方式來進行整合。

【10、亞歐航線貨櫃運費歷史性突破1萬美元 出口商叫苦】

誠然，受困的又豈止上述行業！亞歐貨櫃航線的運費持續上升，每隻FEU(40呎貨櫃)最新報價突破1萬美元(約7.8萬港元)，史上首見，令進出口業界百上加斤。

海運諮詢機構Drewry周四(27日)公布的Drewry世界貨櫃運價指數(WCI)顯示，每隻從上海到鹿特丹的FEU運費升上10,174美元，較前一周漲3.1%，與去年同期相比飆升4.85倍。

不止亞洲航線，追蹤8條主要航線的綜合運價也創新高。Drewry統計8條主要航線的綜合指數報6,257美元，較前一周上漲2%，較去年同期則飆升2.93倍。

貨櫃運費上漲反映市場需求暢旺，消費者採買及企業積極填補庫存下，全球貿易主要仰賴的貨櫃供不應求。加上早前蘇彝士運河塞船及貨輪塞滿主要港口，進一步推升運費。

進口商大感吃不消。美國服飾零售商Burlington Stores表示，由於供應鏈支出增加、貨物運輸情況惡化，公司的營業利潤在年底前可能持續受抑制。