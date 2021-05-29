糧食危機！巴西91年來最嚴重旱災 咖啡豆期貨飆至4年半高

全球最大糖和咖啡豆生產國巴西正面臨91年來最嚴重的乾旱，影響當地水力發電和農業生產，相關農作物商品價格飆升，咖啡豆期貨周五(28日)更飆至4年半以來新高。

巴西農業部氣象監測局發布第一個緊急乾旱警報，表示6至9月份該國5個州的降雨可能仍然稀少。至於礦產與能源部亦預期，未來幾個月將持續乾旱，特別是在東南部和中西部地區。

市場憂慮，位於巴西東南部的農業重鎮米納斯吉拉斯的土壤水分不足，可能影響2022收成年的咖啡豆收成。

禍不單行的是，乾旱不但衝擊糧食種植及畜牧，還對巴西高度依賴的水力發電有所影響，實施分區供電的疑慮升溫，而乾燥的天氣可能導致亞馬遜雨林與潘特納爾濕地出現嚴重火災。

隸屬於巴西礦產與能源部的電力部門監督委員會(CMSE)周四(28日)表示，巴西中部和南部巴拉那河流域長期遭受乾旱襲擊，敦促水務監管機構ANA宣布進入「水資源短缺」狀態。

CMSE強調，現階段，放寬水力發電廠限制相當重要，以允許部分地區產生更多的能源或儲能。不過，政界人士、ANA和環境保護機構Ibama必須先進行難度極高的協商。

消息指出，雖然巴西目前還沒有實施分區供電的打算，但若不放寬水力發電限制，政府也別無他法。