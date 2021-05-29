煤價急漲內地又缺電　廣東「限電令」工廠一周停產三日

全球商品價格急升，煤炭、石油等能源價格同樣居高不下，甚至影響了電力供應。內媒報道指出，煤價上漲及供應緊絀，已導致近期中國南方地區出現「電荒」，廣東、廣西、雲南已陸續啟動「有序用電」。其中，廣東部分區域於5月底，甚至開始實施每周「開四停三」的限電措施。

國家能源局本月中發布的數據顯示，今年首4個月，全社會用電量按年大幅增長19.1%。有分析認為，電力短缺問題若未能解決，恐阻礙經濟復甦，甚至導致工廠產能下跌，令市場供需進一步失衡，使通脹問題再惡化。

報道指出，廣東包括廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州、汕頭、肇慶、江門等地區，5月中旬就陸續啟動「有序用電」；部分地區目前已進一步緊縮為「開四停三」。據估算，5月份廣東地區出現800至1,100萬千瓦的電力缺口，最大電力缺口達6至8.3%；毗鄰的廣西省也同樣面臨電荒。

據報道，惠州市聚創立電子周一(24日)就接到當地供電所緊急通知，當周24、25、28日三天將執行「有序用電」，導致該公司部分訂單交付受到影響。

水電大省雲南近期同樣面臨缺電問題，雲南省能源局日前已啟動有序用電方案，時間為5月10日至月底。受此影響，目前雲南省部分電解鋁企業已出現減產情況，預計將持續至6月中下旬。

近期發電用煤供應緊絀、價格居高不下，是今輪電力荒的主要成因之一。報道引述一家湖南國有發0電廠表示，當前5,500大卡電煤到廠價，已接近每噸人民幣1000元，幾乎是近十年來新高。