特斯拉召回部分Model 3等車型　涉質量問題

美國電動車公司特斯拉(Tesla)再爆出質量問題，該公司旗下部分Model 3及Model Y車型，因制動鉗螺栓可能未正確固定，而要回收車輛修復。特斯拉尚未宣布召回車輛的數目，惟其中國分公司表示，今次召回不涉及中國製造Model 3及Model Y，但涉及少量進口的Model 3車型。

外媒報道指，特斯拉將召回2018年12月至今年3月期間，生產的部分Model 3；以及2020年1月至今年1月期間，生產的某些Model Y。

據特斯拉向美國車主發送的郵件，在某些車輛上，制動鉗螺栓固定可能未達到技術要求。螺栓可能會隨着時間的推移而鬆動，更可能會分離，從而使製動鉗接觸到輪輞的內表面。極端情況下，可能會出現異常噪音，並且可能會影響車輪旋轉，從而導致輪胎失壓。

特斯拉中國則表示，已向相關部門備案，後者將於近期披露具體召回數量，備案流程走完後將啟動召回工作。公司發言人指，這次事件和近期特斯拉剎車問題基本沒有關聯，截至目前，也未收到任何因此問題導致的碰撞或受傷案例。