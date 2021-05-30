郭家耀：萬國數據潛在利好因素

內地發改委等4部門聯合發布《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，提出國家樞紐節點之間進一步打通網絡傳輸通道，加快實施「東數西算」工程，提升跨區域算力調度水平。通知明確起步階段，對於京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等跨區域的國家樞紐節點，原則上布局不超過兩個集群。對於貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等單一行政區域的國家樞紐節點，原則上布局一個集群。

集群應注重集約化發展，明確數據中心建設規模、節能水平、上架率等准入標準，避免盲目投資建設。通知表示，加強數據中心統籌規劃和規範管理，開展數據中心、網絡、土地、用能、水、電等方面的政策協同，促進全國範圍數據中心合理布局、有序發展，避免一哄而上、供需失衡。後續根據發展需要適時增加國家樞紐節點。

通知並要求，加強對大數據關鍵軟硬件產品的研發支持和大規模應用推廣，盡快突破關鍵核心技術，提升大數據全產業鏈自主創新能力。加強對基礎網絡、數據中心、雲平台、數據和應用的一體化安全保障，提高大數據安全可靠水平。加強對個人隱私等敏感訊息的保護，確保基礎設施和數據的安全。通知明確國家樞紐節點重點任務包括推動核心技術突破，加大服務器晶片、操作系統、數據庫、中間件、分布式計算與存儲、數據流通模型等軟硬件產品的規模化應用。加快網絡互聯互通，加強能源供給保障，推動數據中心充分利用風能、太陽能、潮汐能、生物質能等可再生能源，強化能耗監測管理。市場憂慮數據中心出現供應過剩，現時政策出台有助修正行業亂象，已有項目在一線城市的數據中心營運商，將有明顯優勢。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)