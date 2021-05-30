陳樂怡：恒指上望阻力29600點
2021年05月30日 08:15
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在岸人民幣(CNY)兌美元升破6.38，創3年以來新高。滬綜指於過去幾過交易日反彈企穩於3,600點上，預期人民幣強勢吸引外資流入A股市場，支持內地股市反覆上試高位，並帶動港股後市走勢。
而美國聯儲局官員表示已準備開始討論何時減少對經濟支持措施，但強調未有迫切性改變現時政策，緩和投資者對抑制通脹的憂慮。恒指暫時企於10天線約28,500點之上，上望阻力位在3月中高位29,600點左右。人民幣升值利好內房及部分科技股，包括融創(01918)、佳兆業(01638)及舜宇光學(02382)等。
國際半導體產業協會(SEMI)公布北美半導體設備出貨報告，4月份設備製造商出貨金額達34.1億美元，按月增4.1%，按年則大增49.5%，且為連續4個月創歷史新高。半導體產能持續供不應求，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等已啟動擴產計劃，SEMI預期，今、明兩年全球半導體廠投資規模將創新高，全球半導體製造商2020年到2024年將增設22座8吋晶圓廠。預期半導體廠增加產能有利半導體上游生產商如ASM太平洋(00522)及檳傑科達(01665)等。
中國汽車工業協會整理國家統計局公布最新數據顯示，2021年首4個月，汽車製造業實現利潤按年繼續呈現快速增長，增速比1至3月有所回落。汽車製造業累計實現利潤1,799.6億元人民幣，按年增長1.6倍，依然高於同期規模以上工業企業增速，佔規模以上工業企業實現利潤總額的6.9%。在半導體廠商積極的生產調配等舉措下，此前備受關注的晶片缺貨問題對汽車銷售帶來的影響正在持續緩解，建議投資者趁低收集龍頭車企，如吉利汽車(00175)及長城汽車(02333)等。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)