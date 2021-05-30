陳樂怡：恒指上望阻力29600點

在岸人民幣(CNY)兌美元升破6.38，創3年以來新高。滬綜指於過去幾過交易日反彈企穩於3,600點上，預期人民幣強勢吸引外資流入A股市場，支持內地股市反覆上試高位，並帶動港股後市走勢。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

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