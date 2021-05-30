高銀何文田傲玟僅沽6%單位　拖足半年仍未收樓

有區內代理指出，半年前已放棄該樓盤的銷售工作，亦未收到發展商通知買家收樓，或再延期交樓的資訊。而之前促成交易的相關佣金也未有消息，若收不到佣金不排除會以法律途徑追討。

據一手銷售資訊網上周二(25日)資料，傲玟首度錄得終止買賣合約個案，單位為第2座11樓B室，實用面積1,425方呎，原本於2020年5月以4,389萬元售出，呎價3.08萬元，但已列明為終止交易。

該盤早前亦出現買家簽訂臨時合約後，火速告吹交易的個案，今年4月以招標方式售出的1座28及29樓複式C單位，實用面積2,422方呎，天台面積817方呎，當時售價逾1.21億元，呎價5萬元，原本創下項目售價及呎價新高紀錄，但於短短約一周已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

傲玟為高銀首個在香港發展的住宅項目，位於何文田常盛街17號，共設6座住宅大廈，提供401伙，另設有26個特色單位。整體標準單位實用面積由848至1,447方呎，備有兩房兩套、三房兩套，以及三房全套間隔。