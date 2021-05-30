葉尚志：遠大醫藥有機會展開中期升浪

受到A股的強勢帶動，港股是進一步走穩了，市場氣氛亦見有所激活提振。然而，在缺乏內部焦點題材下，港股近日的回升，相信主要是跟着A股來走，內部整體動力仍有待增強。走勢上，恒指升穿28,900點關口，正如筆者上周指出，可以發出進一步回好的信號，而28,600點是目前的好淡分水線，估計市況將以個別分化行情來發展。

另一方面，遠大醫藥在良好的業務發展基礎下，在研產品的持續兌現，相信將會是繼續推動未來增長的動力。其中，公司的核心產品釔90樹脂微球，繼獲得美國FDA批准開展原發性肝癌臨床試驗後，近期亦已順利完成首例患者給藥。而另一治療重症新冠肺炎患者的創新藥STC3141，也完成了IIa期臨床試驗。建議可於7.6港元以下買入，目標看9.4元，止蝕於6.7元。

第一上海首席策略師葉尚志