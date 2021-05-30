鄺紫珊：中國A股基金有望轉強

現時各國都在積極接種新冠肺炎疫苗，受惠於需求及出貨的大幅增加，醫藥類股又再次成為近期內地A股的市場焦點，有機會洗脫過去一季表現相對疲弱的A股走勢，也相信可帶動中國A股的基金轉強。由於防疫概念題材仍然持續，可挑選布局相關持股的中國A股基金。

內地A股在2月時曾觸及高位後，便經歷了差不多一季的整固，近期買盤又開始重新注視醫藥、電器用品及消費類股等，故看好相關行業股份的後市表現。中國今年國內生產增長有望為全球主要國家名列前茅，其中醫藥消費的增長、內需消費回溫，以及科技需求持續等趨勢均為支持A股提供方向與動力。

有統計顯示，截至4月底為止，市場基金的資產配置主要集中於醫療保健、經濟循環性消費，而比重更分別達3成多及兩成，而第3大比重則為科技，佔投資比重為一成半，相信這些行業可受惠於疫情帶來的需求及經濟復甦。目前A股仍處於低估值水平，加上經歷較早前的震盪後，外資最近已開始持續加注A股，讓股市有回穩的趨勢及開始有突破向上。

觀乎國內指數經過之前的調整，包括成交量、調整時間及估值等方向，比較過去調整的特徵，可見已反映市場的情緒變化，並顯示近期市場的中期調整已接近尾聲，故不能對市場過於悲觀，也不能看得太淡。

年初至今，內地股市表現相較全球市場仍屬中位水平，市盈率也算相對便宜，加上市場的資金充裕，故持續看好內地股市表現，建議投資者可趁機布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊