曜熊理財：人民幣強勢利好中國基金

自今年4月以來，人民幣兌美元匯率持續升值超過2%，推動此輪人民幣走強的主因是美匯指數走弱，同時，中國高景氣度出口以及外資繼續增持中國金融資產，也對人民幣匯率形成支撐。

從近期中國官方表態顯示，對人民幣匯率的市場化改革方向態度是堅定的。央行現已基本退出對人民幣匯率的常態化干預，反映央行對人民幣匯率漲跌波動的容忍度大幅提升，匯率的變動主要取決於市場供求和國際金融市場變化。

在人民幣匯率創新高的刺激下，外資流入中港股市，人民幣匯率走強成為人民幣資產走高的催化劑，股票市場也是直接受益對象。外資持續淨流入，對於市場而言具有一定參考價值，但要注意的是，外資的投資理念與投資時間長度與中港投資者不同。

今年中港股市經歷年初時反彈後，開始持續調整，投資者較謹慎，後市中國基金仍波動，但人民幣強勢對中國基金會有利。另一方面，因流動資金仍然緊絀，中國基金形勢並不特別樂觀，但企業盈利情況將會得到改善。

近期市場情緒相對脆弱，企業盈利回升預期已經透支，下半年市場仍存在波動風險，高通脹及加息預期還會對市場做成影響，可能還會出現一波比較明顯的調整，但人民幣升值對中國基金帶來上升動力。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉