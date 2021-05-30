陳政深：聯儲局官員全力護航　幣策難有收水空間

美國財長耶倫上周在眾議院撥款小組上表示，高於正常值的通脹幅度將一直持續至今年年底，其後方會有所回落。

耶倫的言論，略為有別於其他官員，又或是美國聯儲局官員的言論。近日聯儲局多名官員都先後表示，通脹屬暫時性，目前亦未有縮減買債規模的需要。耶倫是少數明確預示通脹為時的官員。

耶倫是學者出身，亦曾任聯儲局主席，雖然被視為立場偏鴿，但觀乎她以往的言行，她一直重視的是貨幣政策的持續性，以及其對經濟的影響性。不要忘記，耶倫的博士論文，是研究失業及薪資問題，她不會不清楚無止境的寬鬆貨幣政策，對社會民生的打擊有多嚴重，最易理解者，是物價高漲、人工少加，因此她由聯儲局主席起，已積極推進貨幣政策正常化。

美國4月份消費物價指數(CPI)為4.2%，是十多年以來的最高水平，如果高通脹持續下去，後果不會只是資產價格上升。奈何耶倫亦受制於現實，聯儲局大舉放水、美國拜登政府大興土木，都反映沒有官員可以承擔得起經濟放慢的政治後果，可以說，從財政政策或貨幣政策層面，美國未來最少兩年都沒有收水空間。

中遠海控年初已啟動升勢，升至18港元左右現整固，並在15元覓得初步支持，整固過後形態上有待破之勢。以15元為止蝕參考，首站上望18元，中線睇21元，有一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)