5月商舖放頂租個案92宗　年半跌近四成

疫情逐漸受控，商舖放頂租自今年以來有回落趨勢。美聯工商舖資料研究部及美聯旺舖資料顯示，截至5月27日，該行商舖放頂租個案共錄92個，比2019年10月份高位減少60宗，跌幅近四成。該行認為，疫情放緩加上疫苗接種計劃的展開，疫情對零售業的影響逐漸消退，預料未來數月放頂租個案仍會繼續下降。

若按地區劃分，最新商舖頂租放盤個案共錄92宗，創自2019年社運爆發後新低。香港區及九龍區放頂租盤最新各錄30個，新界區錄32宗。其中九龍區的商舖放頂租個案下跌最為顯著，比2019年10月高位大跌37宗，跌幅達五成半，香港區及新界區分別較高位跌9及14宗，跌幅分別為23.1%及30.4%。

頂租個案中，超過六成為餐飲業，包括中、日餐館、咖啡店及酒吧。其中深水埗青山道有單數號地舖的食肆放頂租，頂手費開價約28萬元。近月本港疫情受控，各項防疫措施亦陸續放寬，尤其食肆只要符合指定防疫要求，便可放寬每枱人數和延長堂食營業時間，加上近日舖租有所回落，亦有利食肆經營。此外，不少商戶於零售市場疲弱時早已結業，現在市場憧憬復蘇，放頂租個案料回落。

除了餐飲業商戶外，美容店和時裝、運動衣履店也有零星的放頂租個案，但隨着疫情對零售業的影響逐漸消退，放頂租預計將逐步放緩。

美聯旺舖董事盧展豪表示，零售業最艱難時期已經過去，現在留下的租戶均為實力較強的商戶。加上本港零售市況開始轉好，尤其民生行業更為顯著，相信未來放頂租個案再增的機會不大。他又指，現時市況漸趨穩定，民生區租戶紛紛開始四出尋找新舖位，為舖位租務市場帶來支持。此外，本港疫情開始受到控制，加上中港通關漸見曙光，相信屆時零售業將進一步活躍，商舖頂租放盤個案可望持續下降。