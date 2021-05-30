Apple新增12家內地供應商　帶頭反「去中國化」？

蘋果公司(Apple)公布2021年供應鏈責任報告，投資者可以一探蘋果供應鏈的變化。該報告反映2020年公司200大供應鏈名單，其中新增12家中國內地供應商，分析認為蘋果供應鏈比重正在悄悄改變。

Apple去年承諾，將在2030年對供應鏈、產品實現100%的碳中和，持續在產品中提高低碳材料和回收材料的使用比例。隨着公司喊出「綠蘋果」目標，今年新進名單也出現明顯環保化的趨勢。

就鋁製外殼而言，再生鋁製造現階段仍是集團的供應鏈主流，新加入的南平鋁業旗下、鋁加工四川福蓉科技2019年完成再生鋁回收與加工的技術，並獲蘋果公司認證，開始為為其提供iPad、Macbook的鋁製外殼。據集團於2019年招股報告書數據顯示，2018年該公司蘋果收入比例約佔16.4%。

另外，新加入的內地供應商還有領益智造、北京兆易創新科技、天馬微電子、江蘇精研、蘇州勝利精密、得潤電子與新綸科技等。以區域別來看，內地廠的新增家數最多，在蘋果供應鏈中扮演愈來愈重要的角色。

此外，同樣是新上榜的奧地利稀土金屬加工商Plansee是全球碳捕捉與封存技術關鍵廠商，主要供應ITO導電膜與薄膜電晶體面板的鎢塗層。

事實上，顯示披露全球已有超過110家供應商承諾，未來將100%使用可再生能源生產所有蘋果產品。

分析認為在蘋果公司這類全球品牌發起綠色轉型狀況下，其供應鏈正加速「環保化」，也意味着無碳冶鋁、金屬回收利用等環保、再生技術的新趨勢，將在可見的未來成為市場主流。