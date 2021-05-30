筍盤吸乾！10大屋苑交投大跌　黃埔5月減四成重災

樓價不斷上揚，市場筍盤被吸乾，導致二手交投有回軟迹象。5月份10大屋苑暫錄約358宗成交，按月減少約4.8%，期內半數屋苑買賣報跌，並以紅磡黃埔花園及東涌映灣園跌勢最急，勁減約40.8%及35.3%。而期內樓價續錄增長，佔8個屋苑平均呎價按月出現升幅。

綜合地產代理提供數據，該批屋苑相比4月份共約376宗買賣，本月減少約18宗。其中黃埔花園上月錄49宗成交，但本月未能延續旺勢，暫僅錄29宗，按月大減約20宗。太陽物業宏惠強表示，該盤成交放緩，最近個案以市價為主，其中5期6座中層H室，實用面積約503方呎，以約899萬元轉售，呎價約17,873元。

映灣園亦為交投下挫幅度較大屋苑，中原曹嘉華指出，屋苑本月暫錄22宗成交，較4月少約12伙，形容近期已「賣到無盤」，樓價又不斷破紀錄，導致承接力放緩。如該盤兩房單位本月連錄新高價成交，於月初一個實用面積約543方呎兩房戶以755萬元高價售出，而上周一間約563方呎同間隔單位以780萬元售出，再創新紀錄。

鰂魚涌康怡花園本月交投也跌約31%，中原楊文傑稱，本月暫錄約20宗成交，較4月全月少9宗，其中F座低層14室，實用面積約524方呎，兩房間隔，成交價870萬元，呎價約16,603元。至於沙田第一城及荔枝角美孚新邨，5月暫錄約40及42宗買賣，按月略減約4.8%及約2.3%。

儘管交投稍見回軟，但樓價升勢持續，天水圍嘉湖山莊走勢最強，本月呎價升約3.3%至約11,375元，買賣亦按月增約30.4%至60宗。美聯黃建津指出，買家擔心樓價再升，近期加快追價入市。中原伍耀祖亦稱，業主即使提供議價空間，幅度亦僅約1%，該盤過去周六、日交投暢旺，連錄7宗成交。

期內鰂魚涌太古城呎價亦上升約2.4%，報約20,624元，本月暫錄50宗成交則為2013年3月後的約8年單月新高。中原趙鴻運稱，屋苑過去兩日錄3宗買賣，包括銀柏閣中層D室套三房單位，略減20萬元，以1,760萬元售出，呎價約19,089元。另外，該行指出，十大屋苑於過去周六、日共錄21宗成交，按周維持不變。