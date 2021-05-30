業主企硬！新元朗中心兩房零議價663萬售出

樓價走勢向好，新元朗中心本月平均實用呎價約14,164元，按月錄約4%升幅，業主叫價硬淨，屋苑一個兩房戶近日以663萬元零議價售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌康景花園C座中層5室，實用面積約559方呎，三房間隔，享開揚山景，以920萬元成交，實用呎價約16,458元。屋苑現有約34個二手盤源提供，入場價由830萬元起。

●西灣河逸濤灣春瑤軒高層A室，實用面積約566方呎，兩房間隔，望開揚山景，叫價約1,430萬元，議價後以約1,380萬元成交，實用呎價約24,382元。

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九龍區

●長沙灣星匯居2座中層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，以833萬元沽出，實用呎價約16,627元。據悉，原業主於2010年7月以約362萬元購入單位，現轉手帳面獲利約471萬元，升值約1.3倍。

●荔枝角盈暉臺1座中低層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，以約770萬元放盤，減價約12萬元，以約758萬元成交，實用呎價約17,267元。原業主於2001年8月以約225.1萬元購入單位，是次轉手帳面獲利532.9萬元，物業升值約2.4倍。

●旺角居屋富榮花園7座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價約710萬元，實用呎價約16,473元。

●將軍澳新都城3期錄連環成交，其中4座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，放盤約2個月減價20萬元，以約730萬元成交，實用呎價約17,980元。另一宗成交為同座中低層F室，實用面積約626方呎，三房連套房間隔，亦減價約20萬元，成交價約930萬元，實用呎價約14,856元。

●將軍澳怡心園本月暫錄10宗成交，屋苑1座中層E室，實用面積約604方呎，三房間隔，以約750萬元放售，放盤近半減價約23萬元，以約727萬元成交，實用呎價約12,036元。

●將軍澳城中駅6座低層E室，實用面積約633方呎，三房連套房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價約15,798元。

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新界區

●元朗采葉庭16座頂層連天台單位，實用面積約460方呎，兩房間隔，叫價760萬元，減價21.2萬元或約2.8%，以738.8萬元沽出，實用呎價約16,061元。屋苑本月至今錄約7宗成交，平均實用呎價約14,382元。

●元朗新元朗中心本月錄5宗成交，比上月全月多1宗，平均實用呎價約14,164元，按月上升約4%。最新成交為4座低層C室，實用面積466方呎，兩房間隔，以663萬元零議價售出，實用呎價約14,227元，新買家為上車客。原業主早於1993年12月以126.1萬元買入單位，持貨27年半帳面獲利536.9萬元，升值約4.3倍。

●荃灣海之戀6座中高層A室，實用面積約753方呎，三房連套房間隔，以1,660萬元沽出，實用呎價約22,045元。原業主於2017年6月以約1,288.9萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約371.1萬元，升值近29%。

●馬鞍山嵐岸6座低層F室，實用面積701方呎，三房間隔，享海景，單位原叫價1,150萬元，放盤兩星期，減價90萬或約8%，獲買家以1,060萬元承接，實用呎價15,121元。

●大埔翠屏花園A座低層2室，實用面積274方呎，兩房間隔，原開價440萬元，放盤半個月減價7萬元，獲用家以433萬元承接，實用呎價約15,803元。