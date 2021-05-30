就業數據或啟示收水　投資者沽「女股神」對沖跌市

美國通脹壓力升溫之際，總統拜登上周五發表6萬億美元(約46.8萬億港元)預算案，惹來前財長薩默斯警告，預算案建立在過時的經濟預測基礎上，可能為美國帶來經濟過熱的風險。這亦勢令有關美國聯儲局何時開始縮減買債的辯論加劇，尤其關注本周五公布的美國5月就業數據，可能展示當地經濟增長和通脹有多強。

市場預期美國5月非農業職位增長65萬個，倘預測準確，將顯得4月僅增26.6萬個的疲弱表現只是個別事件，繼而令聯儲局收水預期升溫，近期已有不少聯儲局官員表示是時候開始討論縮減買債。

聯儲局收水勢觸動股市，由於美股周一為假期休市，截至上周五止，道指和標指5月份分別累升1.93%和0.54%，以科技股為主的納指則跌1.53%。

展望6月份亦未必有驚喜，據Bespoke數據，過去60年道指於6月份平均僅升0.12%，並有52%機會錄得上升；若只統計過去20年，道指更只有40%機會上升。故此，6月和9月被認為是全年表現最差的月份，道指9月份平均跌0.7%。

有趣的是，去年因押注創新科技而飆升的「科技女股神」伍德(Cathie Wood)旗艦交易所買賣基金(ETF)ARK Innovation ETF(ARKK)，如今成為多家機構投資者的沽空目標，以沖股市下跌風險。

其中，黑石旗下Blackstone Alternative Solutions首季買入了130萬股ARKK股票的認沽期權；對沖基金Pura Vida和Balyasny資產管理首季亦分別買入約62.25萬股和43.65萬股認沽期權。