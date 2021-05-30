新盤首推即售罄　大圍站項目誕票王

新盤銷售理想，過去兩日市場錄約110宗一手成交，其中今日(30日)進行首輪銷售的港島新盤，45個單位全數即日沽清。另有今年新盤票王誕生，大圍站上蓋項目兩天錄逾1萬張入票。

●鴨脷洲逸南首輪單位即日售罄 料短期加推

他補充，用家及投資者各佔5成。另外，港島買家佔55%，九龍及新界分別佔18%及27%。因應市場反應，預料短期內加推應市。

●布少明：鴨脷洲逸南受投資客及上車客追捧

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，鴨脷洲逸南樓價細，受長線投資客及上車客追捧，料今日(30日)首輪銷情理想。由於預期6月份將有多個大盤部署推出，故下月一手成交量有機會錄得2,500伙，勢創出7個月新高。

他指出，逸南鄰近港鐵利東站，主打開放式及一房戶，入場費僅400餘萬元，吸引不少投資客及上車客的目光。項目往來商業核心區相當方便，租務潛力不俗，料租金回報率約3厘，故客人中約4成為長線投資客，另年輕客人佔比多達約7成。

本港疫情緩和，樓市剛需持續，買家入市意欲增加，料本月全月一手交投可錄約2,150宗，較4月份約820伙顯著上升。

●陳永傑：鴨脷洲逸南首輪銷售料「一Q清枱」

客源方面，半數來自港島，九龍及新界分別佔三成及兩成，料今日銷售單位可「一Q清枱」。截至今日，5月份一手成交已逾2,000宗，屬半年來首次超越2,000宗成交新高。

●觀塘凱滙兩日再沽6伙 項目套現203億元

●柏傲莊III兩天累收逾1萬張票 料成今年票王

入票人士當中，佔約6成曾認購柏傲莊I及II，地區分布以新界客佔約7成最多，2成來自九龍，其餘屬港島客。入票人士以用家為主，鍾情三、四房單位，反應非常熱烈。

發展商將視乎今晚收票情況，與合作夥伴商討加推安排。預料最快周初加推，有機會緊接周六展開首輪銷售，傾向推售約300伙。

●MALIBU沽出最後一伙特色戶 成交價逾3588萬元

會德豐地產今日(30日)售出3個單位，套現逾6,424.78萬港元，其中將軍澳MALIBU沽出最後一伙頂層連天台特色戶，單位為1B座71樓A室，實用面積1,344方呎，四房連套房間隔，設有87方呎平台及701方呎天台，成交價3,588.48萬元，呎價26,700元。項目累售1,599伙，套現逾151億元，特色單位全數沽清，現僅餘1伙全海景三房半單位待售。

同系啟德MONACO亦售出2B座27樓A室，實用面積727方呎，三房連套房間隔，以1,882.9萬元成交，呎價25,900元。項目累售361伙，佔可售單位約90.5%，套現約44.4億元。

餘下一伙沽出單位為屯門NAPA第6座1樓A室，實用面積827方呎，套三房間隔，成交價953.4萬元，呎價11,528元。項目累售414伙，佔可售單位431伙約96%，套現逾36.8億元，現僅餘少量現樓餘貨，包括少量兩房連天台單位和三房標準戶正進行招標。