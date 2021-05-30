十大屋苑周六、日錄21宗成交　按周相若

中原地產指出，十大屋苑於周六、日(29、30日)錄21宗成交，與對上星期相同，連續15周穩企雙位數成交，交投持續活躍。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大圍站上蓋新盤開價後即成市場焦點，鎖起新界區大批二手客源，幸二手屋苑交投氣氛不減。在大牛市下，藍籌一線屋苑樓價已錄一定升幅，部分客源率先流向二、三線屋苑尋寶，令二手交投面更廣，料樓市下月交投仍然一、二手皆旺。

該公司趙鴻運表示，鰂魚涌太古城本周末錄3宗成交，其中銀柏閣中層D室，實用面積922方呎，三房連套房間隔，3月初以1,780萬元放盤，累減20萬元，以1,760萬元沽出，實用呎價約19,089元。

中原楊文傑指出，同區康怡花園期內錄1宗成交，本月交投量增至20宗，平均實用呎價18,163元。最新成交為F座低層14室，實用面積524方呎，兩房間隔，享東北園景，成交價870萬元，呎價約16,603元。

該行柯勇表示，將軍澳新都城樓價比早前已錄得一定升幅，令交投略為放慢，屋苑兩日錄2宗成交，包括2期9座高層C室，實用面積363方呎，兩房間隔，以708.8萬元成交，呎價19,526元。

新界區方面，中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊兩日錄7宗成交，交投暢旺，買家開始接受追價成交，尤其是中高層優質單位。成交包括賞湖居3座低層H室，實用面積552方呎，三房間隔，以599萬元沽出，呎價約10,851元。