中銀香港：增聘前線人員部署跨境理財通

粵港澳大灣區(下稱大灣區)「跨境理財通」落地在即，中國銀行(香港)個人金融及財富管理部總經理陳文接受訪問時引述數據指，內地居民儲蓄率高達45%，加上低息環境持續，相信區內累積不少財富管理需求。他認為，理財通現處於蓄勢待發、萬事俱備的階段，該行將繼續聘請人手擴展團隊，預計未來1至3年理財通業務發展迅速。

大灣區經濟規模龐大，他表示，區內11個城市共7,000萬人口，去年國內生產總值（GDP）總和更達1.7萬億美元（約13.26億港元）。其中廣東省擁有資產600萬元、1,000萬元以及1億元的家庭戶數分別為69.2萬戶，29.1萬戶以及1.69萬戶，全國而言富裕程度僅次於北京市。然而，龐大資金下跨境理財資產相對較少，預計大灣區內無論個人或企業均有不少跨境金融服務需求。

內地監管機構早前宣布理財通初步細節，他預期開通初期無論北向及南向，產品都將以中至低風險的理財產品為主。香港市場具備廣度及深度，內地投資者可透過香港投資各種題材，例如近期大熱的「環境、社會、企業管治」（ESG）等，並選擇不同幣種。除外，資金自由進出、香港金融制度、基建及人才等，均有助香港掌握大灣區機遇。

中銀香港來自非香港的開戶人數達50萬人，今年首季財富管理收入按年增加5成。隨着業務發展，他指，未來將因應市場需求加快增聘人手。該行目前在香港的營銷人員有1,000位，在此基礎上會繼續市場聘請或內部培養，而該行位於上水、粉嶺等分行的跨境客戶較多，因此前線人員的需求亦會較其他分行大。