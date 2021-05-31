東方日報B1：富瑞策略師料美壓孳息　利好中資股

港股邁進「六絕月」之際，上周五(28日)美國總統拜登再提出總額折合逾46萬億港元、比上兩屆政府救市更「重手」的財政預算案。即使當局為通脹預期降溫，市場亦估計國會不會照單全收，著名股票策略師Christopher Wood警告，1980年代以來最可怕的通脹浪潮來襲，直言美國「正在失去公信力」，若維持刺激經濟措施將造成破壞，預料美國最終無法避免要推行孳息曲線控制(Yield Curve Control，簡稱YCC)，從而利好中國股票及人民幣。

富瑞全球股票策略主管Christopher Wood接受本報專訪時表示，今年大家要關注的並非中美貿易協議這些長期負面因素，而是美國聯儲局在通脹浪潮來襲時會在何時、用甚麼手段去應對，「這是今年唯一重要的事情」。而市場低估通脹升溫、「收水」步伐過快將會是全球股市最大風險。

他相信，聯儲局終要倣效日本央行進行孳息曲線控制，即是將國債孳息率固定在一定的低水平上，降低融資成本。屆時股市會迎來新一輪升浪，但美元匯價將進一步轉弱，人民幣則繼續呈強，從而對中國股票帶來更多支持。

就內地過去一個月接連發聲要制止大宗商品價格「不合理上漲」，他表示，內地貨幣政策是有針對性地收緊，對通脹壓力反而毋須擔心。他相信內地股市已經見底，遂維持中國股票「增持」評級，就連中國債券都看好，10年期人民幣國債佔旗下政府債券投資組合比重達六成。

Wood過去幾季一直建議投資者吸納周期類股票，他重申仍睇好周期股至少在未來幾個月會繼續跑贏成長股，乃因全球經濟及貿易逐步重啟，加上此前積壓的需求逐步釋放，預計油價因此被推升至每桶超過80美元。

他續指，香港周期股仍有買入機會，如估值水平接近歷史低位的地產股，「這些股份要再上升只是時間問題」，同時看好寫字樓物業和零售板塊。惟相對「本地薑」股份，他更看好中國周期性股票。港資股目前最大的負面因素是本地疫苗接種率低企，與日本、台灣等地面臨同樣的困局，「港府需要鼓勵更多市民去接種疫苗，否則香港的經濟永遠都難以全面重啟」，「如果一直把遊客拒諸門外，則香港無法正常運作」。

在全球的市場中，Wood暫時最看好歐洲未來幾個月的表現，乃由於當地疫苗接種規模龐大，有助經濟復甦。亞洲方面，本地新增確診病例已經見頂的印度也獲「增持」評級，與中國一同成為亞太區主題性投資組合最重倉地區，中印兩地持倉佔比分別達27%及31%。

上古國際集團董事梁彥穎則較悲觀，指鑑於新冠疫情反彈且病毒不停變種、科技股縱有回落但估值仍高，加上通脹升溫勢導致市場再以「收水」為由沽貨，港股就算未至於會大跌，「六絕月」繼續向下機會仍大，恒生指數或會下試27,000點水平，再創今年以來低位，其中受累債息上升的科技股少沾手為妙。