港交所減ETF交易費吸散戶　最多慳96%

隨着交易所買賣產品（ETP）愈來愈受市場歡迎，香港交易所（00388）持續完善市場，今日(31日)起寬免所有固定收益及貨幣市場交易所買賣基金（ETF）的交易系統使用費及最低股份交易費。港交所交易所買賣產品主管羅博仁（Brian Roberts）接受東網訪問時表示，措施將降低交易成本，料有助吸引更多散戶投資者進行交易。

現時交易系統使用費為每宗0.5元，而股份交收費最低收費為兩元。假設經紀將節省的費用回饋予投資者，並不考慮經紀佣金的理論情況下，1,000元的買賣交易中，過去總收費為5.154元，新收費下將降至0.194元，節省4.96元，減幅達96%。若以1萬元的買賣交易計，總收費減少約7成。

羅博仁指，固定收益相關產品的波動性較股票低，而成本多寡意味着投資者實現收支平衡所需的時間。雖然有關費用的金額看似很少，但以百分比計算則佔很大比例，對財務回報是非常重要。隨着交易規模增加，減幅會愈來愈少，故是次費用寬免對細額交易的意義更大。

目前29隻固定收益和貨幣市場ETF將會受惠，羅博仁留意到，資金持續流入固定收益ETF市場，今年流入的金額已超越去年全年，兩年合計達36億元，並大幅跑贏過去表現，反映投資者需求強勁。同時相關產品種類增加，最近有追蹤中國債券、中國房地產債券基金的ETF上市，相信可以幫助尋求高息回報的投資者，而中國債券ETF市場仍存有很大發展空間。

回顧近年本港ETP市場發展，羅博仁表示，2017至2018年較着重於產品發展，當時推出恒生指數及國企指數槓桿及反向產品（L&I Products），對市場流動性具重要意義，目前L&I產品佔整體ETF的流動性約20%。過去兩年則主要完善市場結構，去年推出了豁免莊家印花稅、縮窄ETF每次跳格的幅度等。自新價位表應用以來，為ETF投資者節省超過15億元，未來將繼續提高市場流動性、降低交易成本，以提升本港在ETF市場的競爭力。

截至4月30日，港交所年內的ETP資產管理規模（AUM）創新高，達4,040億元；日均成交額按年增長21.33%至77.73億元。羅博仁表示，去年ETF市場表現令人興奮，共26隻新產品上市，目前排隊上市管線強勁，而港交所歡迎任何新產品，包括虛擬貨幣，惟產品會否獲批要取決於香港證監會，惟現時推測香港的虛擬貨幣ETF仍言之過早，預期生物科技、科技，以及環境、社會及企業管治的主題產品將成為大趨勢。

至於一直只聞樓梯響的「ETF通」，羅博仁透露，所有交易所、監管機構等參與者正努力解決相關的技術問題，並圍繞哪些產品可以同時進行「南北通」設計監管原則，期望能在不久的將來實施。