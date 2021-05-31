陳鳳珠：人民幣有望持續呈強

港股重上29,000點關口，並收復多條移動平均線，恒指於「五窮」月走勢反覆，曾失守28,000點關口，但仍守住3月份低位27,505點水平，大市於期結前回升至29,000點，反映5月份走勢未算差。踏入6月，預期港股或會更為波動，而恒指或有機會挑戰4月高位29,400點水平。

國家統計局公布，今年4月全國規模以上工業企業實現利潤總額按年增長57%，至7,686.3億元人民幣(下同)，增速較3月份回落，而首4個月實現利潤總額同比增加1.1倍，至25,943.5億元。另外，首4個月的規模以上工業企業實現營收按年上升33.6%，至37.8萬億元，營業收入利潤率同比提升2.4個百分點至6.9%。預期內地的工業企業利潤隨着經濟活動恢復而改善，雖然4月份增速回落，但有助推動經濟回穩。

早前人民銀行金融研究所表示人行最終要放棄匯率目標，並明確地追求貨幣政策獨立性和跨境資本自由流動，以使人民幣國際化。而人民銀行重申匯率政策保持不變，未來人民幣將繼續取決於市場供求及國際金融市場變化，雙向波動為常態。

當然，內地要確保人民幣跨境資本自由流動，於國際範圍可自由使用，才會增加市場對人民幣資產的信心。但即使邁向國際化及市場化，人行仍要保持人民幣匯率於合理區間雙向浮動，穩定人民幣走勢，以免過分波動構成負面影響。近年市場開始希望減少對美元的依賴，有其他國際貨幣取代美元進行國際結算及國際支付，故人民幣將有望加快國際化的步伐，料人民幣於全球的重要性將提升。

人民幣匯價近日表現強勢，兌美元升穿6.4關口，預期受惠內地經濟增長及貨幣政策穩定，加上人民幣債息相對吸引，人民幣匯率將繼續偏強。而美國維持量寬措施，雖然美國聯儲局或會討論縮減買債規模，但預期短期內難以加息，因此資金仍有望續流入內地。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)