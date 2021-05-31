金價升上1904美元　比特幣反彈

●美匯指數報90.05；港匯企7.7616；離岸人民幣(CNH)跌至6.3686；美元兌日圓處109.88；歐元企1.2194，英鎊見1.4184。金價升至1,904美元。布油見68.88美元，紐油漲至66.54美元。比特幣彈上3.57萬美元水平。道指期貨上升。

-散戶大軍再出動掃貨，淡友沽空AMC一周輸近百億。

●美國總統拜登上周五發表首份財政預算報告，尋求在2022財年實施6萬億美元的預算規模，並將2022財年的赤字佔GDP(國內生產總值)比重設定在7.8%，債務佔GDP比重則定於111.8%。

-美國前財長薩默斯憂拜登預算案或帶來美國經濟過熱風險。

●美國民主黨籍參議院多數黨領袖Chuck Schumer表示，預期國會參議院將在6月8日審議一項法案，其中包含解決與中國在技術領域的競爭所需的措施。

●聯儲局甚為關注的通脹指標出爐，4月核心個人消費開支物價指數(PCE)按年升3.1%，高過市場預期的2.9%，創下1992年7月以來新高，反映通脹升溫超乎預期。

●美國海關和邊境保護局宣布，將禁止大連遠洋漁業有限公司(Dalian Ocean Fishing Co.)進口海鮮到美國，主要由於美方指控該公司涉及強迫勞動，其中包括許多來自印尼的工人。

●美國5月密歇根大學消費者信心指數終值為82.9，市場預期為83。

●港股ADR指數上周五收報29,209點，升84點或0.29%。

●6月恒生指數夜期上周五收報29,063點，升77點，低水61點，成交12,223張。

●紐約7月期油上周五收報每桶66.32美元，跌53美仙或0.79%，結束連續5日升勢；布蘭特8月期油收報每桶68.72美元，跌48美仙或0.69%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,905.3美元，升0.4%，全周計累升1.5%；全月計則累升近8%。

●電腦設備公司Logitech行政總裁Bracken Darrell預期，半導體短缺問題可能持續額外3至6個月。

●中國人民銀行調查統計司原司長盛松成：人民幣快速升值不可持續，不符合國內外形勢。

●蘋果公司(Apple Inc.)新增12家內地供應商，帶頭反「去中國化」？

●順豐擬分拆同城實業於港交所主板上市。

●滙控祈耀年：擬加快數碼化，削減17%高層人員。