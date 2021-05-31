上海電氣子公司客戶延遲付款　集團淨利潤或大幅減少

於4月底，公司陸續發現通訊公司有關應收帳款已普遍逾期。公司作為通訊公司的控股公司，應收通訊公司的股東貸款金額巨大。公司已開始核查通訊公司逾期應收帳款的逾期原因及相關情況，並已成立專項工作組處置相關事項及管理相關風險；已尋求相關部門的支持和協助，進行調查及核查工作；及公司紀律監察及監督部門已經啟動責任調查和問責機制。

此外，在採取多種措施持續努力收回逾期應收帳款的同時，集團亦通過執行其合同權利，力圖收回通訊公司的逾期應收帳款。通訊公司近日向上海市第二中級人民法院及上海市楊浦區人民法院提起多項民事訴訟，以收回總額約44.62億元人民幣(下同)的逾期應收帳款。

截至目前，通訊公司的應收帳款約為86.71億元；通訊公司存貨帳面值約為22.3億元；通訊公司銀行貸款之尚未償還本金約為12.52億元；公司向通訊公司提供的股東貸款約為77.65億元，到期日介乎2021年11月14日至2022年5月28日不等。